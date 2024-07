Die Podest-Plätze sind EM-lastig in dieser Best-Of-Ausgabe des Juni 2024. Die Spitzengruppe beinhaltet eine Meldung und einen ausführlichen Artikel, die invidis speziell zum Fußballfest herausgebracht hat. Und natürlich freut es uns, dass auf Platz 2 unser invidis Jahrbuch gelandet ist – dessen Download wir nur empfehlen können.

Das Beste auf invidis aus dem Monat Juni 2024:

1. Manuel Neuer ist die Nummer Eins

Auf Platz 1 steht im Juni unangefochten Manuel Neuer im invidis-Ranking – so wie im Tor der deutschen Nationalmannschaft während dieser WM. Die außergewöhnliche Tunnel-Plakatierung wurde von invidis-Chef Florian Rotberg entdeckt und sofort an unseren Newsdesk weitergeleitet. Nur Jung von Matt Sports war schneller bei der Veröffentlichung. Grr. Nächstes Mal sind es wieder wir.

2. Das invidis Jahrbuch

Ein Europameister steht schon im Juni fest: Wir haben das invidis-Jahrbuch herausgebracht, und die Reaktion darauf hat uns selbst etwas überwältigt. Die deutsche und die internationale Version erfreuen sich größter Beliebtheit. Im Fokus stehen dieses Jahr die Themen Digital Signage-Software und Retail Media. Ein Muss für alle DS-Experten. Hier geht es zum kostenlosen Download.

3. Die invidis DooH-EM

In den Top 10 dürfen die Top 11 nicht fehlen. invidis hat die DooH-EM ausgerufen und 11 Kampagnen nominiert, die den DooH-Titel mit nach Hause nehmen könnten – vom Torwart (Vodafone) bis zur Sturmspitze (Obi).

4. Samsung mit E-Paper-Lösung

E-Paper-Displays sind dabei, sich einen Stammplatz im Digital Signage-Ökosystem zu erspielen. Nun hat auch einer der ganz Großen nachgezogen: Samsung hat seine erste E-Paper-Lösung auf der Infocomm 2024 präsentiert.

5. Wildstone erwirbt Ku’damm-DooH

Der OoH-Investor Wildstone, der sich in Europa ein Netzwerk aufbaut, wird nun auch in Deutschland aktiver. Die neueste Errungenschaft: die „Berlin Videowall“ auf der Fassade des ehemaligen Swissôtel.

6. ChromeOS wird auf Android umgebaut

Es war eine Meldung, die Potenzial für viel Zündstoff in sich trug: Überraschend hob Google die langjährige Trennung zwischen Android und ChromeOS auf. Das hätte große Änderungen in der Digital Signage-Branche nach sich ziehen können. Experten, mit denen invidis sprach, schätzten aber den Schritt eher als Evolution und nicht als Revolution ein.

7. Streamliner: Behind the Scenes

Seit dem vergangenen Jahr steht er, der zurzeit größte DooH-Screen in Deutschland: Der Streamliner in Düsseldorf hat rund 300 Quadratmeter Fläche und befindet sich hinter der Glasfassade des Kö-Bogen 2. Nun hat der Errichter Tennagels die Technik-Insides mit invidis geteilt.

8. Airbnb-Stopp in Barcelona

Von Touristen überlaufene Orte wehren sich immer häufiger gegen die Menschenmassen. In Barcelona könnte das aber nicht nur Auswirkungen auf Urlauber, sondern auch auf Fachbesucher der ISE haben. Die Stadt verlängert keine Airbnb-Lizenzen mehr.

9. Stratacache akquiriert Master Point

Mit der Übernahme von Master Point treibt der internationale Integrator Stratacache/Sala seine Retail-Media-Expansion und gleichzeitig seine Präsenzverstärkung auf dem deutschen Markt voran.

10. Zweites Green-DooH in Berlin

Viel Bewegung in der Berliner OoH-Szene: Neben dem Eigentümer-Wechsel eines großen Screens gab es auch eine Neuinstallation. Die Ströer-Tochter Blowup Media nimmt in Berlin West einen 67-Quadratmeter-Screen in Betrieb, der von 81 Quadratmetern Grün umgeben ist.

