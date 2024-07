Wie das Fachportal Adweek berichtet, will Walmart seit neustem auch in seinen Instore-Netzen nicht-endemische Marken werben lassen – also solche, die nicht als Inventar in den Walmart-Läden gelistet sind. Dies soll aus einem geleakten Pitch-Deck hervorgehen.

Retail Media wird hauptsächlich aus den großen Online-Shops gespeist, doch Instore-Digital Signage-Netzwerke sind aus verschiedenen Gründen eine attraktive Ergänzung im Retail-Media-Geschäft (warum, erklären wir unter anderem in unserem „Retail Media 101“, zu finden im invidis Jahrbuch 2024).

In Deutschland ist Instore Retail Media mit großen Netzen in Supermarktketten wie Rewe gut vertreten; in den USA ist Retail-Gigant Walmart einer der großen Retail-Media-Treiber, sowohl mit großen Online-Investitionen als auch mit dem Ausbau der Instore-Netze. Anfang dieses Jahres hatte Walmart mit Vizio einen Displayhersteller übernommen, um unter anderem eine zusätzliche Reichweite von 18 Millionen aktiven Vizio-Plattformnutzern zu erlangen. Doch bei großen Roll-outs in den Stores könnten die Vizio-Assets ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.