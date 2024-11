Außenwerber JC Decaux kann wie zu erwarten wieder starkes DooH-Wachstum vorweisen: Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz mit digitaler Außenwerbung 17,8 Prozent (organisch 18,5 Prozent) und kam damit auf rund 365,0 Millionen Euro. Das entspricht bereits 38,5 Prozent des Gesamtumsatzes. Als starken Treiber nennt Co-CEO Jean-François Decaux den Programmatic-Kanal, der im Jahresvergleich zuletzt um 60 Prozent zulegte.

Insgesamt konnte der Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10,9 Prozent auf 948,2 Millionen Euro steigern. Neben dem starken DooH-Wachstum konnte der Konzern in Q3 nach eigenen Angaben auch von den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris profitieren. Zweistelliges Wachstum verzeichnete auch das Segment der Transportmedien. Hier stieg der Umsatz um 14,8 Prozent auf 346,9 Millionen Euro (organisch 15,5 Prozent), mit starkem Wachstum in Frankreich, Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

In Europa waren die wichtigsten Erfolge für JC Decaux die Verlängerung mit Transport for London für weitere acht Jahre sowie der Zuschlag für die Verkehrsbetriebe Stockholm. In APAC konnte sich der Konzern durch das Joint Venture JC Decaux Macau wieder den Flughafenvertrag mit dem Macau International Airport sichern.

Ungebremstes DooH-Wachstum

DooH ist seit über einem Jahrzehnt nur mit Unterbrechung der Pandemie auf Erfolgsspur – das spiegelt sich vor allem in den Umsätzen des weltgrößten Außenwerbers JC Decaux wieder. In den letzten acht hat sich der globale DooH-Umsatz des Konzerns fast vervierfacht: Während er 2015 bei rund 336 Millionen US Dollar lag, kam er vergangenes Jahr bereits auf circa 1,26 Milliarden. Ein beachtlicher Wert im Vergleich zum Gesamtwachstum – das betrug während dieser Zeit rund 10 Prozent.

Seit 2014 bilanziert JC Decaux Beteiligungen an gemeinschaftlich geführten Unternehmen nach IFRS 11. Der bereinigte Umsatz wurde für eine operative Transparenz anteilig angepasst. Die IFRS 11 Anpassung beeinflusste den bereinigten Umsatz im dritten Quartal mit -76,1 Millionen Euro, sodass der IFRS-Umsatz bei 872,0 Millionen Euro lag (Vorjahr: 789,0 Millionen Euro). Für die ersten neun Monate 2024 beträgt der IFRS-bereinigte Umsatz 2.538,7 Millionen Euro.