Die ISE hat den seine Creative Keynote bekanntgegeben: Der italienische Digitalkünstlers Quayola wird am 5. Februar um 15.30 Uhr den ISE-Besuchern Einblicke in seine bahnbrechenden Projekte geben, darunter das Projektions-Mapping-Erlebnis „Arborescent“ auf dem Casa Batlló, das am 1. und 2. Februar zum Auftakt der ISE 2025 in Barcelona stattfindet.

Die Messe arbeitet erneut mit dem Casa Batlló zusammen, um eine Projection-Mapping-Show auf dem historischen Wahrzeichen Barcelonas zu präsentieren. Nach den früheren Mappings von Refik Anadol im Jahr 2023 und Sofia Crespo im Jahr 2024 hat das Casa Batlló erneut einen renommierten Künstler eingeladen, Gaudís ikonische Fassade in eine Leinwand für ein exklusives Werk zu verwandeln.

„In Arborescent habe ich versucht, eine Vielzahl von Baumarten zu identifizieren, zu katalogisieren und digital zu rekonstruieren. Ich bin daran interessiert, ihre Wachstumssysteme zu untersuchen und zu verstehen, wie sie auf künstliche Stimuli reagieren“, erklärt Quayola, der für seine Verschmelzung von Technologie und Kunst bekannt ist. „Die Fassade des Casa Batlló wird zum physisch-digitalen Raum, in dem die Simulationen Wurzeln schlagen, da die architektonischen Elemente zu Ankern für die Erzeugung botanischer Geometrien, Linien und Punkte werden, die die Wachstumsstruktur der Pflanzen bestimmen.“

Entstehungsprozess Teil des Werks

Quayolas Arbeiten wurden in vielen renommierten Institutionen weltweit aufgeführt und ausgestellt, darunter das V&A Museum in London, die Park Avenue Armory in New York, das National Art Center in Tokio, das UCCA in Peking, das How Art Museum in Shanghai, das Sema in Seoul, das Palais de Tokyo in Paris, die Ars Electronica in Linz, das Sonar Festival in Barcelona und das Sundance Film Festival. Im Jahr 2013 wurde Quayola bei der Ars Electronica mit der Goldenen Nica ausgezeichnet.

Bei der Keynote-Präsentation auf der ISE wird der Künstler die Inspirationen und Methoden erläutern, die Arborescent geformt haben. „Für mich ist der Entstehungsprozess genauso wichtig wie das fertige Werk und dient oft als Dokumentation meiner Reise. Ich werde die entscheidende Beziehung zwischen der physischen und der digitalen Welt in meiner Kunst erörtern und Einblicke in meine einzigartigen Expeditionen zur Erfassung von Naturphänomenen geben, die meine digitalen Kreationen inspirieren. Anhand von Beispielen meiner Arbeit, sowohl digital als auch physisch, möchte ich den nahtlosen Übergang zwischen diesen Bereichen veranschaulichen.“

Transparent-LED-Screen auch dabei

Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events, kommentiert: „Wir sind erfreut und stolz, Quayola, seine Kunst und den technologischen Ansatz, den er vertritt, bei der Casa Batlló Veranstaltung unterstützen zu können. Seine Keynote wird unschätzbare Einblicke in den kreativen Prozess hinter seinen spektakulären digitalen Kunstwerken geben. Beide Veranstaltungen werden die AV-Technologie in ihrer ganzen Schönheit präsentieren und dazu beitragen, die Stadt, ihre Einwohner und Besucher mit der Magie unserer AV-Community zu verbinden. Es wird atemberaubend sein, und ich freue mich darauf, es zu sehen.“

Quayola, wird außerdem am Dienstag, den 4. Februar um 18.30 Uhr sein Kunstwerk „Promenade“ auf dem South Access Welcome Screen der Fira de Barcelona Gran Via präsentieren und damit sowohl den Bürgern Barcelonas als auch den ISE-Besuchern eine weitere Gelegenheit bieten, sein kreatives Talent in Aktion zu erleben.