Ab sofort sind die 80 festen Riesenposter-Standorte von Outsite Media programmatisch über die Plattform Mobile Audience Solutions von Planus Media buchbar. Hierfür vereinbarten die Unternehmen eine Kooperation. Dadurch lassen sich die XXL-Flächen in ganzheitliche digitale Mediaplanungen einbinden. Eine direkte intramediale und intermediale Vergleichbarkeit ist laut Planus gegeben.

Mobile Audience Solutions, das in Partnerschaft mit der One Tech Group realisiert wird, bindet analoges OoH-Inventar in das programmatische Media-Ökosystem ein und schafft eine Verbindung zu allen gängigen DSPs. „Die Integration der Riesenposter bietet Werbungtreibenden neue Möglichkeit: allen voran eine schnelle Bekanntheit für ihre Marken aufzubauen“, sagt Axel Wiehler, Geschäftsführer bei Planus Media.

Diese übergroßen Plakate mit einer Flächengröße von 50 bis zu mehr als 1.000 Quadratmetern sind besonders an hochfrequentierten Standorten in deutschen Metropolen zu finden und eignen sich besonders für Imagekampagnen. Neben Einzelbuchungen sind über Mobile Audience Solutions auch vorgefertigte Paketbuchungen für Riesenposter möglich, etwa in den fünf größten Städten oder in zielgruppenspezifischen Channels wie Shopping-, Business- oder High-Traffic-Zonen.

Weitere Medien sollen integriert werden

Martin Hubert, Geschäftsführer der Mobile Audience Solutions, kommentiert: „Die Einbindung von Riesenpostern bedeutet für uns einen weiteren Meilenstein. Wir freuen uns, nach den klassischen OoH-Medien nun auch größere Formate wie Riesenposter programmatisch verfügbar machen zu können“ Das Ziel sei es, weitere Anbieter und auch Ambient-Medien zu integrieren.

„Dank der Kooperation mit Planus Media können wir unsere Riesenposter erstmals in das programmatische Buchungs-Ökosystem integrieren. Für uns ist dies ein bedeutender Schritt und eine wegweisende Entwicklung für unser Geschäft“, erklärt Stefan Koop, CEO von Outsite Media.