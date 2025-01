Auf der Education-Fachmesse Bett in London, die vom 22. bis zum 24. Januar 2025 stattfindet, wird PPDS seine Philips-Lösungen für Unterricht und Bildung vorstellen – dabei umfasst die Range sowohl Hardware- als auch Software-Lösungen. Unter anderem wird zum ersten Mal die Sharing Lösung Philips Screenshare den Fachbesuchern vorgestellt. Ebenso dabei ist die Lernsoftware Philips Genius.

Zu den Hardwareprodukten, die gezeigt werden, zählen die seit kurzem erhältlichen Philips Interactive E-Line-Klassenzimmer-Displays, die Philips Tableaux-E-Paper-Reihe und die Philips Unite LED-All-in-One-Produktserie.

Esports-Bereich inklusive

Der PPDS-Stand ist in Zonen aufgeteilt, die verschiedene Anwendungsumgebungen repräsentieren, zum Beispiel Klassenzimmer und Hörsäle, Kantinen und Cafés, Bibliotheken, Treppenhäuser und Korridore.

Darüber hinaus wird es am Stand einen speziellen Esports-Bereich geben, in dem die Besucher das Fußball-Game EA FC 25 auf einer 135-Zoll-Wand der Philips Unite LED 6000er-Serie spielen können. Zudem wird der Esports-Pionier und Redner James Fraser-Murison, Direktor von Fraser Esports, am Stand vertreten sein. Er wird täglich Keynote-Diskussionen über die Rolle und den Einfluss der Display-Technologie im Klassenzimmer und ihre Vorteile für Education, einschließlich Esports, halten.