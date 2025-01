Im Jahr 2023 präsentierte das deutsche Unternehmen Doohvolution seine DooH-Lösung mit einer Projektion auf der hinteren Seitenscheibe.

Nun hat der Automotive-Konzern Continental im Rahmen der CES eine Consumer-Komplettlösung für Privatfahrzeuge präsentiert. Dabei werden von außen sichtbare Inhalte auf die hinteren Seitenscheiben des Fahrzeugs projiziert und zwar mithilfe eines im Dachhimmel verbauten Miniatur-Projektor, der lediglich einen Bauraum von einem halben Liter benötigt. Gleichzeitig zur Projektion wird die Seitenscheibe elektrisch abgedunkelt.

„Mit unserer Window-Projection-Lösung können wir Inhalte in beeindruckender Bildqualität auf die Seitenscheiben des Fahrzeugs projizieren. Durch die individuellen Motive verkörpert das Fahrzeug den persönlichen Lifestyle und stärkt so die Bindung zur Marke“, erläutert Pavel Prouza, Leiter des Geschäftsfelds User Experience bei Continental. Nach seiner Aussage soll das Projektionssystem künftig noch kompakter ausfallen.

Personalisierte Projektion

Auf Software-Seite ist das Programm E-Travel Companion integriert. Der KI-basierte Reisebegleiter nutzt Daten zu Fahrgewohnheiten, Geo- und Wetterdaten sowie weitere Informationen aus der Fahrzeug-Sensorik, um neue Nutzerlebnisse zu schaffen. Continental kooperiert hierzu mit dem Plattformanbieter Banbutsu, dessen digitales Ökosystem die Schnittstelle zu personalisierten und kontextbasierten Inhalten darstellt. Die Software generiert auf Basis von Daten, erlernten Vorlieben sowie der aktuellen Situation Vorschläge in Echtzeit, die bereits vor dem Einsteigen in das Fahrzeug in der Seitenscheibe angezeigt werden können.

Zum Beispiel könnte das System merken, dass der Fahrer auf dem Weg zum Fußballstadion ist, und vorschlagen, das Logo des Lieblingsverein nach dem Parken zu projizieren. Ein weiteres Szenario ist die Anzeige von Ladezustand des Fahrzeugs und Routeninformationen, sodass der Fahrer schon vor dem Einsteigen informiert ist – und beispielsweise Ladestopps auf dem Weg vorgeschlagen bekommt.