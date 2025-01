Media Frankfurt führt seinem überregionalen Vermarktungsnetzwerk Skyconnect einen weiteren deutschen Airport hinzu: Ab sofort können über Skyconncect auch Werbeflächen am Flughafen Hannover gebucht werden.

Damit gewinnt Media Frankfurt erneut einen bedeutenden Flughafen für das Netzwerk: Der Flughafen Hannover zählte 2024 mehr als 5,2 Millionen Passagiere. Airlines wie Lufthansa, Eurowings, Turkish Airlines und Tui Fly bedienen Destinationen wie Antalya, München, Palma de Mallorca, Frankfurt und Istanbul sowie viele europäische Metropolen und Umsteigehubs.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Media Frankfurt. Skyconnect schafft mit standortübergreifenden Werbemöglichkeiten einzigartige Synergien zwischen den Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz,“ sagt Lothar Schlüter, Bereichsleiter Real Estate Management am Hannover Airport. „So können auch die regelmäßigen Lufthansa-Flugverbindungen zwischen Frankfurt, dem größten Flughafen Deutschlands, und der Messestadt Hannover optimal genutzt werden.“ Werbetreibende könnten nun ihre Kampagnen über beide Standorte hinweg verlängern und Passagiere auf ihrer gesamten Reise gezielt ansprechen – von der Abreise bis zur Ankunft am Zielort.

Neun Flughäfen in DACH

Damit steigt die Reichweite des Skyconnect-Netzwerks auf 196,4 Millionen Passagiere im Jahr. Mit Hannover umfasst das Netzwerk nun neun Flughäfen in der DACH-Region, darunter Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Wien, Zürich und Köln/Bonn. Die Werbeflächen können zentral über Media Frankfurt gebucht werden. Individuelle Pakete mit Ausrichtung auf Business, Holiday, Welcome, Departure oder Luxury erlauben eine präzise Zielgruppenansprache.