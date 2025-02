+++ 03. Februar 2025 | 13.16 +++

Vor der ISE haben Photonics und Infiled den „größten mobilen LED-Screen der Welt“ aufgebaut. Wir haben hier die Hintergründe.

+++ 03. Februar 2025 | 10.35 +++

POV: Wenn invidis als erster im Press Office der ISE ankommt. Das Office wird sich spätestens ab morgen gut füllen, wenn lokale und Fachpresse über die Messe berichten. Wir sind natürlich ganz vorn mit dabei.

+++ 03. Februar 2025 | 09.43 +++

Für alle Besucher der ISE, die sich zu bestimmten Themen oder Produkten informieren wollen: Wir haben einen umfangreichen Vorbericht zusammengestellt, was die Aussteller auf der ISE präsentieren werden. Dadurch können Sie für Ihren Gang durch die Messehallen schon eine Vorauswahl treffen:

+++ 02. Februar 2025 | 21.13 +++

Wir trafen in den Messehallen schon auf viel Vorfreude bei den Ausstellern und dem ISE-Team. Die Stimmung ist bereits zwei Tage vor Showbeginn ganz oben:

+++ 02. Februar 2025 | 19.43 +++

Bilder vom ISE-Aufbau:

+++ 02. Februar 2025 | 18.49 +++

Sehr coole Neuerung seitens der ISE: Das kostenlose 5-Tage-Tickets für Barcelonas Verkehrsbetriebe kann man nun direkt am Flughafen Barcelona, an den Gepäckbändern, abholen.

+++ 02. Februar 2025 | 12.08 +++

In den Messehallen wird es langsam ernst – an allen Ecken werden Screens und LED eingerichtet. So auch bei der Lang AG die es in der Halle 3 mit Muxwave regnen lassen.

+++ 02. Februar 2025 | 10.19 +++

Wie jedes Jahr kommen die wichtigsten Produktneuheiten per Luftfracht auf die ISE. Timing ist alles – bis zur Eröffnung sind es noch knapp 48h. Es wird spannend. (FRO)

+++ 02. Februar 2025 | 08.21 +++

Barcelona zeigt sich heute wieder von seiner sonnigen Seite. Bei dem Ausblick aus dem Hotelzimmer in der Innenstadt fällt es schwer gleich ins Messehotel fußläufig von der Fira zu ziehen. Zeit für einen Kaffee auf der Terrasse bleibt trotzdem, auch wenn Trump Strafzölle einem den Spaß verderben können. invidis liefert eine Analyse der Auswirkungen der Strafzölle am Mittwoch in der DSS ISE Keynote.

Und „on a positive note“ zeigen wir auf der DSS wie AI die Digital Signage Branche revolutioniert. Sehr spannende Zeiten liegen vor uns – nicht nur in Bezug auf die Weltpolitik. Die Themen für die ISE sind gesetzt. (FRO)

+++ 01. Februar 2025 | 20.34 +++

Die ISE findet nicht nur auf dem Messegelände statt sondern auch in der Stadt. Seit dem Umzug nach Barcelona lädt die ISE auch die Bürger von Barcelona ein die Faszination ProAV zu erleben. Im letzten Jahr erlebten 95.000 Besucher das draußen und kostenlos Spektakel auf der Prachtmeile von Barcelona.

Dazu wird jedes Jahr ein neuer Künstler eingeladen das weltberühmte Casa Batllo an der Passeige de Gracia mit Projection Mapping zu verwandeln. Am 1. und 2. Februar 2025 wird die Fassade der Casa Batlló vom Digitalkünstler Quayola in eine lebendige Leinwand verwandelt. (FRO)

+++ 01. Februar 2025 | 15.02 +++

Unsere ISE-Kolleginnen Anne und Claudia haben ein Tipps für ISE-Besucher zusammengestellt. Zusätzlich empfehlen wir auch noch etwas wärmere Kleidung. Heute ist es regnerisch und recht kühl. Ab Dienstag soll es wieder wärmer werden

+++ 31. Januar 2025 | 16.07 +++

Nicht vergessen: In der ISE-Woche erscheint der Newsletter invidis Daily bereits um 8 Uhr, damit alle Messebesucher bereits am Frühstückstisch die wichtigsten Meldungen aus der Branche auf das Tablet oder Smartphone bekommen.

+++ 31. Januar 2025 | 13.27 +++

Nur noch viermal Schlafen, dann startet die ISE 2025! Wer bisher mit invidis-Lektüre beschäftigt war und noch nicht in die Vorplanung für die Messe gehen konnte, für den haben wir einen kleinen ISE-Guide zusammengestellt – von Eingängen, Anfahrt und Öffnungszeiten:

+++ 31. Januar 2025 | 11.21 +++

In der Woche vor der ISE nimmt das M&A-Geschäft in der Digital Signage-Branche so richtig Fahrt auf: Trison übernimmt den US-Integrator Zero-In, und Tech-Investor Maguar Capital übernimmt den Software-Anbieter Navori Labs. Navori Managing Director Jeffrey Weitzman wird zusammen mit dem Maguar-Investorenteam auch auf dem DSS ISE am 5. Februar in Barcelona sprechen und somit exklusiv die neuen Strategien vorstellen.

Der reguläre Ticketpreis für die DSS-Konferenz beträgt 440 Euro. Mit unserem Lesercode BBVUAMNT erhalten Sie Ihr Ticket mit 30 Prozent Rabatt. Wer am Donnerstag, dem 6. Februar den Retail Track, ebenfalls mit invidis, besuchen will, erhält Zutritt über einen Day Pass, der für 440€ den Eintritt für alle Summits und Tracks dieses Tages beinhaltet. Die Tickets lassen sich auf der ISE-Website nach der ersten Registrierung dem Warenkorb hinzufügen.

+++ 31. Januar 2025 | 10.13 +++

Das Fotografenteam rund um Maarten Schuth, der die ISE seit der allerersten Messe in Amsterdam begleitet, ist bereits vor Ort und hat den Aufbau vier Tage vor Messebeginn eingefangen:

+++ 30. Januar 2025 | 15.45 +++

Zum 21. Mal findet nächste Woche die ISE statt. Zum fünften Mal steigt das Fest in der Fira Gran Via Barcelona. Pünktlich zum Aufbau-Start begrüßt die katalonische Hauptstadt die Messebauer mit strahlendem Sonnenschein. Das freut die Besucher aus den nördlichen Breitengraden. Für das Fachpublikum geht die Reise erst nächste Woche los, doch in den Hallen herrscht schon seit Tagen reger Betrieb. Hier ein paar Impressionen vom Aufbau: