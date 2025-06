Das DooH- und Retail-Media-Unternehmen Doohclick hat eine neue App eingeführt, um OoH-Netzwerkbetreibern einen mobilen Live-Überblick zu den Umsatzleistungen zu geben.

Die Doohclick-App ermöglicht es, Umsätze, Pipeline und Pacing in Echtzeit zu verfolgen – sowohl für DooH- als auch für Retail-Media-Netzwerke.

Laut Doohclick handelt es sich bei der App um die erste ihrer Art und soll DooH-Teams neue Möglichkeiten für schnelle, datengestützte Entscheidungen zu treffen – eine Fähigkeit, die in der DooH-Branche immer wichtiger wird, wie Doohclick-CEO und -Mitgründer Jonas Glad auch auf dem DSS Europe 2025 erläuterte.

Umsatz in Echtzeit

„Diese App ist eine natürliche Erweiterung unserer Plattform – und ein Novum in der Branche“, erklärt Jonas Glad. „Mit der Doohclick-App geben wir unseren Nutzern sofortigen Zugang zu den Zahlen, die ihr Geschäft antreiben. Das ist ein weiterer Schritt zu einem intelligenteren, schnelleren und mobileren OOH-Betrieb.“

Die Funktionen umfassen:

Pacing-to-Budget-Updates in Echtzeit

Pipeline-Transparenz über Kunden und Teams hinweg

Tägliche Snapshots der Umsatzleistung

Trend- und Chancen-Analysen

Die App wurde offiziell auf dem Jahreskongress der WOO am 6. Juni in Mexico City vorgestellt. Laut Doohclick konzentriert sich auch die weitere Produkt-Roadmap auf Lösungen, die mehr Transparenz, Automatisierung und Effizienz in DooH-Prozesse bringen sollen.