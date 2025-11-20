Netflix hat nun, nach der Ankündigung im Sommer, offiziell sein erstes permanentes Netflix House in Philadelphia, USA, eröffnet und damit die bislang größte und ambitionierteste Fan-Attraktion des Unternehmens in der realen Welt geschaffen.

Der rund 9.290 Quadratmeter große Veranstaltungsort in der King of Prussia Mall stellt eine bedeutende Veränderung gegenüber den früheren temporären Pop-up-Stores von Netflix dar und signalisiert eine langfristige Strategie, die beliebtesten Serien des Unternehmens in physische, umsatzgenerierende Umgebungen zu bringen.

Der Standort in Philadelphia verwandelt ehemalige traditionelle Einzelhandelsflächen in ein mehrstöckiges Unterhaltungszentrum, dessen Mittelpunkt immersive Umgebungen bilden, die von großen Netflix-Serien und -Filmen wie Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton und Glass Onion inspiriert sind.

Catering und Minigolf inklusive

Der Eingang besticht durch eine große „Red Envelope”-Fassade und ein Wandgemälde der lokalen Künstlerin Emily White, das die Verbundenheit des Unternehmens mit seinen Anfängen als DVD-Versandhändler und der umliegenden Gemeinde unterstreicht.

Das Full-Service-Restaurant Netflix Bites serviert Hausmannskost und Cocktails, während ein eigener Laden exklusive Merchandise-Artikel für den Standort Philadelphia verkauft. Zu den interaktiven Komponenten gehören VR-Spiele, ein Themen-Minigolfplatz und Abenteuererlebnisse in mehreren Räumen, die auf den den Flaggschiff-Franchises basieren.

Es gibt ein Video zur Entstehung des Netflix House Philadelphia:

Netflix gab bekannt, dass es derzeit fast 300 Arbeitsplätze an diesem Standort unterstützt. Chief Marketing Officer Marian Lee erklärt, dass das Unternehmen bewusst die Region Philadelphia für seine erste Eröffnung ausgewählt habe, da diese über einen großen Pool an Talenten und eine starke kulturelle Identität verfüge. „Diese Eröffnung ist ein spannender Meilenstein für Netflix. Wir verändern die Art und Weise, wie das Publikum unsere Geschichten im realen Leben erlebt.“

Als nächstes folgt das Netflix House Dallas, das am 11. Dezember 2025 in der Galleria Dallas eröffnet wird, während das Netflix House Las Vegas für 2027 geplant ist.

