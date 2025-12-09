PPDS hat sein Digital Signage-Sortiment um das Philips Stretch 3150 erweitert, ein ultrabreites 32:9-Display, das für kreative Installationen entwickelt wurde, bei denen der Platz begrenzt ist, aber Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit unerlässlich sind. Der Hersteller wird das neue Produkt auf der ISE 2026 vorstellen, die vom 3. bis zum 6. Februar in Barcelona stattfindet.

Das 37-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 mal 540 ist der Nachfolger des ursprünglichen S-Line-Modells aus dem Jahr 2022 und bietet laut PPDS eine höhere Leistung, ein überarbeitetes Design und Android 13 SoC-System. Es ist für den 24/7-Betrieb ausgelegt und bietet eine Helligkeit von 700 Nits. Mit seinen schmalen Einfassungen und einem 7,6 Kilogramm schweren Gehäuse eignet es sich für beengte oder unkonventionelle Aufstellungsorte, beispielsweise über Verkaufsregalen oder an Kioskstrukturen.

Das Stretch 3150 kann im Hoch- oder Querformat montiert werden und unterstützt die Verwendung als Einzelscreen oder gekachelte Konfigurationen über HDMI-Daisy-Chaining. Ein neuer Steckplatz für ein optionales CRD32-Wlan-Modul ermöglicht drahtlose Konnektivität und Bluetooth-Unterstützung, während die Android-Kompatibilität die Ausführung nativer Apps ohne externen Player ermöglicht. Die Inhalte lassen sich je nach den Anforderungen vor Ort lokal, über USB oder über cloudbasierte Tools verwalten.

Die Energieeffizienz ist eine wichtige Verbesserung: Laut PPDS verbraucht das neue Modell etwa 60 Prozent weniger Strom als sein Vorgänger, durchschnittlich etwa 26 Watt, und hat die EU-Energieeffizienzklasse F erhalten. Das Display ist auch mit Philips Wave kompatibel, der Cloud-Management-Plattform des Unternehmens für Fernüberwachung, Updates, Zeitplanung und Energieverwaltung.

Der Philips Stretch 3150 ist ab sofort erhältlich und wird auf der ISE 2026 in Barcelona erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. PPDS findet sich auf dem Stand 3N500.

