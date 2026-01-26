invidis consulting verstärkt sich entscheidend im redaktionellen Bereich: Ab dem Dezember 2025 sind Leon Degen und Valentin Klaß mit an Bord. Beide beginnen als redaktionelle Volontäre und werden das fachjournalistische Handwerk von der Pike auf erlernen. Sie arbeiten an der Seite von Balthasar Mayer und Antonia Hamberger – damit verdoppelt die feste invidis-Redaktion ihre Personenstärke.

Leon Degen verfügt über einen BWL-Bachelor und sammelte bereits Erfahrung im Online-Texten für das Games- und Kino-Portal Earlygame. Valentin Klaß, der einen Master in Soziologie aufweisen kann, experimentierte schon früh mit Podcast-Formaten. „Wir freuen uns sehr, dass Valentin und Leon unser Team verstärken“, sagt invidis-Chefredakteur Balthasar Mayer. „Wir sind davon überzeugt, dass sie mit ihren Backgrounds eine wertvolle Ergänzung für das Team darstellen.“

Mit der redaktionellen Übernahme von Sixteen:Nine befindet sich invidis international auf Wachstumskurs. Erst vor kurzem wurde der Newsletter invidis Global eingerichtet, der zweimal in der Woche die wichtigsten Entwicklungen in Nordamerika und der ganzen Welt zusammenfasst. Zur ISE wird der Global-Newsletter sogar jeden Morgen erscheinen.

Wachstumspotenzial in DACH

Doch auch der DACH-Raum birgt für invidis viel Potenzial. Der tägliche Newsletter invidis Daily wächst noch immer, und das invidis Jahrbuch hat sich sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache fest in der Industrie etabliert. Hinzu kommen intensive Berichterstattungen zu Ereignissen wie der ISE und Sonderpublikationen wie der neueste invidis-Report „Best of LED – Internationale Highlights der Technologie„.

Hier sollen die Verstärkungen helfen, einen umfangreichen und gleichzeitig qualitativ hochwertigen B2B-Journalismus sicherzustellen. Denn dieser befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation: AI verändert das Geschäft grundlegend. „Wer invidis kennt, weiß um unsere Innovationskraft und unsere Technologie-Affinität“, kommentiert Florian Rotberg, Managing Director und Owner von invidis. „Wir sind jedoch davon überzeugt, dass nur in der Kombination von AI und menschlicher Gestaltung ein echter Mehrwert für die Branche entstehen kann.“

Leon und Valentin werden beide auf der ISE präsent sein, um die Berichterstattung zu unterstützen und die Industrie aus erster Hand kennenzulernen.

