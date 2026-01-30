K- Array präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona mehrere neue Produkte aus seinem Markenportfolio K- Array, Kscape und Kgear. Zu den Messe-Neuheiten zählen der cardioide Subwoofer Thunder Kscardio412p sowie der kompakte Säulenlautsprecher Koral KO102.

Der Thunder Kscardio412p ist der erste kardioide Subwoofer des Herstellers. Er wurde für eine gerichtete Tieftonwiedergabe mit reduzierter rückwärtiger Schallabstrahlung entwickelt und ist für Live-Sound-Anwendungen sowie Festinstallationen vorgesehen. cardioide Subwoofer bündeln den Bass gezielt nach vorne und reduzieren tieffrequente Abstrahlung nach hinten, etwa auf Bühnen oder in sensiblen Bereiche. Der Subwoofer ist als Plug-and-Play-System konzipiert und kann horizontal oder vertikal betrieben werden. Das Gehäuse ist für Touring- und Installationsanwendungen ausgelegt.

Mit dem Koral KO102 stellt K- Array einen kompakten Säulenlautsprecher vor, der eine kontrollierte Richtwirkung mit geringem Platzbedarf kombiniert. Das System ist für Anwendungen in Hospitality-, Retail- und Corporate-Umgebungen vorgesehen und auf unauffällige Integration ausgelegt.

Ergänzend zeigt K- Array das Steuerungssystem Kscape Core, das als zentrales Element innerhalb des Kscape-Ökosystems Audio- und Lichtlösungen bündelt und verwaltet.

Weitere Neuheiten sind der Kgear GT8 Punktschallquellenlautsprecher für kleine Veranstaltungsräume und Installationen sowie das Line- Array -Mikrofon Capture KMC20 MKI mit überarbeiteten Kapseln, integriertem Vorverstärker und festem XLR-Kabel.

Das Unternehmen präsentiert die Neuheiten auf der ISE 2026 in Barcelona an Stand 7G300.

