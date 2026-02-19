Jersey Wall, Parallel-Realities-Wayfinding und synchronisierte LED-Pylone: Dimensional Innovations zeigt im Intuit Dome, wie Stadiontechnologie heute aussieht.

Der Intuit Dome in Inglewood bei Los Angeles stand während des NBA-All-Star-Weekends im Februar 2026 im Mittelpunkt – nicht nur als Spielstätte, sondern als Referenzprojekt für Stadiontechnologie. Eines der technologischen Highlights der Spielstätte ist der mehr als 3.500 Quadratmeter große und ringförmige Screen von Daktronics.

Die Arena bietet dabei Platz für rund 18.000 Fans. Die Events rund um das All-Star-Weekend galten als technologischer Härtetest für eine der modernsten Sportarenen weltweit.

Best-of-LED-Guide Mehr zum Intuit Dome und weiteren wegweisenden Installationen finden Sie auch im invidis Best-of-LED-Guide.

Das US-amerikanische Design-Unternehmen Dimensional Innovations übernahm dabei bei der Heimarena der Los Angeles Clippers die digitale Planung. Zudem führte es das Branding sowie die Integration verschiedener Digital Signage- und Experiential-Design-Elemente durch.

Jersey Wall mit mehr als 1.500 Exemplaren

Zu den zentralen Installationen gehört dabei eine riesige Jersey Wall. Diese bildet analog und eingerahmt die Basketball-Trikots von fast allen High-School-Teams Kaliforniens ab. Damit hängen mehr als 1.500 Jerseys in der neuen Halle – als Hommage an das basketballerische Erbe des größten US-Bundesstaates.

Dabei finden Fans sich bei so einer Anzahl an Jerseys über eine Custom-Applikation zurecht: Damit können sie ihre eigene High School suchen und die App zeigt ihnen, wo das Jersey zu finden ist. Zusätzlich werden Hintergrundinformationen zur jeweiligen High School geliefert – etwa welchen berühmten Spieler die Schule hervorgebracht hat.

Dimensional Innovations gestaltete zudem den interaktiven Team Store sowie den Signage-Content von Dach und Fassade. Außerdem installierte das Experience-Design-Unternehmen digitale Kioske im Außenbereich, die mit dem LED-System des Dachs synchronisiert sind.

Parallel Realities im Concourse

Im Concourse-Bereich setzt die Venue das „Parallel Realities“-System von Misapplied Sciences ein. Die Technologie ermöglicht es, einzelnen Nutzern auf denselben Screens gleichzeitig individualisierte Nachrichten und Wegweisungen anzuzeigen.

Während der Projektlaufzeit kam es zu einem Rebranding der LA Clippers. Deshalb passte Dimensional Innovations auch die Umkleidekabinen und den Spielertunnel gestalterisch an.

Bereits vor der Eröffnung des Intuit Domes im Jahr 2024 hatte das Unternehmen das rund 1.000 Quadratmeter große Clippers Experience Center ebenfalls mitgestaltet. Auch dort gibt es interaktive Exponate und einen Basketballcourt mit Dunk Cam umfasst.