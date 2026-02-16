TCL hat zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 seine Kampagne „It’s Your Greatness“ gestartet und mit TCL Edelweiss Land eine 500 Quadratmeter große Ausstellung auf der Piazza Duca d’Aosta vor dem Mailänder Hauptbahnhof eröffnet.

Die vom 5. bis 22. Februar laufende Ausstellung zeigt Display-Technologien von TCL, darunter Panels von TCL CSOT, Smart-Home-Produkte und die Rayneo AR-Brille. Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, können Besucher in verschiedenen Bereichen die Lösungen des Unternehmens betrachten.

Das Design der Ausstellung wurde nach umweltfreundlichen Grundsätzen entwickelt. Besucher können Momente festhalten und dokumentieren.

Olympic Broadcasting Services erhält von TCL im International Broadcasting Center TVs, Digital Signage und technische Unterstützung.

In den Olympischen Dörfern in Mailand, Anterselva und Livigno sind TCL-Produkte installiert. In den Athletenunterkünften werden TVs und Smart Appliances eingesetzt. Das Unternehmen liefert Display-Technologie für den „Athlete Moment“, der Wettkämpfern unmittelbar nach ihren Wettkämpfen Kontakt mit Familienmitgliedern ermöglicht.

Der TV-Gigant TCL unterstreicht damit auch seine Ambitionen für das professionelle Display-Geschäft: Nächstes Jahr startet ein Joint Venture mit Sony, bei dem TCL Mehrheitseigner ist; auf der ISE 2026 stellte das Unternehmen in Halle 1 seine Display-Lösungen aus – und überraschte mit zahlreichen Digital Signage-Innovationen.