Um Retailer und Integratoren auf den neuesten Stand zu bringen, veranstaltete invidis gemeinsam mit Intel am 16. März ein exklusives Webinar, in dem in kleiner Runde die wichtigsten Entwicklungen zusammengefasst wurden.

Zu folgenden Themen informierten die invidis-Experten:

Euroshop 2026 : Die wichtigsten Trends der internationalen Fachmesse

: Die wichtigsten Trends der internationalen Fachmesse ISE 2026 : Die zentralen Hardware- und Software-Entwicklungen für dieses Jahr

: Die zentralen Hardware- und Software-Entwicklungen für dieses Jahr Managed Fleets : Die Zukunft von Retail-Rollouts liegt im Management von Projekten und Displays

: Die Zukunft von Retail-Rollouts liegt im Management von Projekten und Displays IT-Security : Auch der Retail muss nun Online-Safety First denken

: Auch der Retail muss nun Online-Safety First denken Neue AI-Wege : Wie künstliche Intelligenz den Einzelhandel verändert

: Wie künstliche Intelligenz den Einzelhandel verändert Die Transformation von Retail Media Networks: Was Retailer wirklich wollen

Gerade bei Instore Retail Media sieht invidis eine grundlegende Transformation. Weitere Informationen hierzu werden wir auf unserer Website und im invidis Jahrbuch 2026 veröffentlichen.

Immer Up-to-Date mit invidis

Mit Webinaren will invidis die Digital Signage- und Retail-Media-Branche mit geschäftskritischen Updates versorgen, neue Termine werden auf der Website bekanntgegeben.

Zusätzlich informieren die Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker die Industrie auf unseren Websites, in den Jahrbüchern sowie bei den invidis Keynotes auf DSS ISE und The DSS in München, der 2026 sein 20-jähriges Bestehen feiert.