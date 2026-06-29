Die Cannes Lions 2026 sind vergangene Woche über die Bühne gegangen, und warum OoH, auch aus Deutschland, dazugehört, haben wir bereits beschrieben. Nun erreichen uns die ersten Nachmeldungen zusammen, und unsere bisherigen Themen wurden perfekt am German Beach von Weischer widergespiegelt

Denn am O’Key Beach kam auch in diesem Jahr wieder die deutsche Kreativ-, Medien- und Markenwelt zusammen. Rund 500 Geladene aus Agenturen, Medien und Unternehmen zählte der deutsche Festivalrepräsentant – der mit Weischer OOH auch in der Außenwerbung kräftig mitmischt.

Den musikalischen Rahmen lieferte The Ironix vom Label MGNFY und zusätzlich kamen alle Fußballfans auf ihre Kosten. Auf einer großen LED-Wand wurde das WM-Spiel Deutschland gegen Ecuador übertragen – mit 2014-Weltmeister Benedikt Höwedes als Special Guest.