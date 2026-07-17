Globus hat an seiner Markthalle in Eschborn einen automatisierten 24/7-Store eröffnet. Der Store befindet sich am Ladepark des Marktes, an dem nach Unternehmensangaben täglich mehr als 200 Elektroauto-Fahrer laden. Umgesetzt wurde das Projekt gemeinsam mit Twenty 4U aus Paderborn.

Dabei handelt es sich um den ersten Smart Store des Unternehmens in Deutschland. In einer Pilotphase sollen Sortiment und Konzept erprobt werden. Das Marktteam bestückt die Automaten und übernimmt den Betrieb. Die Globus-Mitarbeiter wurden zuvor von Twenty 4U geschult.

Frischware aus benachbarter Markthalle

Das Sortiment umfasst frische Metzgereiprodukte, Getränke, Snacks, Tiefkühlartikel, Eis sowie weitere Produkte des täglichen Bedarfs. Die Frischware stammt laut Globus direkt aus der benachbarten Markthalle. Eingekauft wird über Service-Screens, bezahlt wird ausschließlich kontaktlos per Karte. Für Artikel mit Altersbeschränkung wie Alkohol oder Tabakwaren ist eine automatisierte Alterskontrolle vorgesehen.

Zur Eröffnung kamen unter anderem Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh sowie weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft.

Mehr als 1.000 Smart-Stores in Deutschland

Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr als 1.000 Smart-Stores, die rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche geöffnet haben. Das geht aus einer Zählung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hervor.

Zuletzt eröffnete Rewe im hessischen Lorsbach mit „Paolo’s Nahkauf Box“ einen weiteren 24/7-Store. in der Gegend zwischen Frankfurt und Wiesbaden gibt es damit solcher Nahkauf-Boxen in kleineren Ortschaften.