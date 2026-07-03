Unilumin hat das Fifa Fan Festival in Dallas mit zwei großformatigen Installationen ausgestattet. Dafür verbaute der Hersteller mehr als 8,5 Millionen Pixel.

Im Mittelpunkt steht eine fünf Meter hohe LED-Kugel im Fair Park – ein Erholungs- und Bildungskomplex in der texanischen Stadt. Unilumin entwickelte das System gemeinsam mit dem Eventdienstleister AMS Events. Der überdimensionale leuchtende Fußball ist der zentrale Anlaufpunkt des Fan Festivals.

LED-Triona mit einem 3,9 Millimeter Pixelpitch

Die Kugel basiert auf der Outdoor-LED-Technologie mit einem Pixelpitch von 3,9 Millimeter. Rund 3,7 Millionen Pixel können beispielweise den WM-Ball Triona darstellen, der auch schon auf einer anderen berühmten LED-Kugel präsentiert wurde.

In Dallas können Fan-Fest-Besucher einen QR-Code scannen und anschließend ein Foto hochladen. Dann erscheint ihr Bild auf dem rotierenden LED-Ball.

Nach Angaben von Unilumin benötigte das Team sieben Tage, um die Kugel aufzubauen und zu integrieren. Nach ein paar Tests konnte das System schließlich in Betrieb genommen werden.

Auch Bühnen-LED von Unilumin

Außerdem lieferte der LED-Hersteller eine großflächige LED-Wall für die Hauptbühne des Festivals. Die Wand befindet sich im Dos Equis Pavilion – eine Outdoor-Bühne im Fair Park. Das Outdoor-Display mit 3,9 Millimeter Pixelpitch erreicht eine Auflösung von 2.912 x 1.664 Pixeln.

Die LED-Wand bildet damit die visuelle Kulisse für Konzerte, Spielübertragungen und weitere Programmpunkte. Das Fifa Fan Festival in Dallas bietet Platz für bis zu 35.000 Besucher.

Fan-Fest-Systeme sind Teil eines größere WM-Projekts

Bislang lieferte Unilumin nach eigenen Angaben bislang fast 1.000 Quadratmeter LED-Flächen und Steuerungssysteme für die Fußball-WM. Die Systeme sind dabei an weiteren Austragungsorten installiert. Bereits bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 war das Unternehmen beteiligt.

Zudem stellte Unilumin LED-Technik für verschiedene Olympische Spiele und weitere internationale Sportveranstaltungen bereit.