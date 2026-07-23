Die Deutsche Telekom macht die nächsten Schritte im DooH-Markt. Gemeinsam mit dem Lieferando startet man ein Screen-Netzwerk in Partner-Restaurants des Lieferdienstes.

Die Vermarktung übernimmt T Advertising Solutions. Das Telekom-Tochterunternehmen betreibt das Werbeökosystem des Kommunikationsanbieters. Als Hardware kommen hochauflösende 55-Zoll-Displays zum Einsatz.

Hybrides Buchungsmodell

Im neuen DooH-Netzwerk mit Lieferando sind sowohl Buchungen über die Sales-Teams von T Advertising Solutions als auch programmatisch über die Vistar-Media-Plattform möglich. Damit können Inhalte mit anonymisierten Daten aus dem Mobilfunk in Echtzeit auf Zielgruppen angepasst werden. Vistar Media – mittlerweile eine Tochter von T-Mobile – ist somit Daten- und Vertriebspartner im Projekt.

„Mit diesem Projekt verbinden wir stationäre Gastronomie, digitale Reichweite und Telco-Daten zu einem neuen Angebot für Werbetreibende“, sagt Stephan Jäckel, Geschäftsführer von T Advertising Solutions.

Anzahl der Screens soll sich vervierfachen

Das Netzwerk umfasst derzeit 500 Screens in sieben deutschen Städten – darunter Berlin, Köln und München. Nach Angaben von T Advertising Solutions soll sich die Anzahl bis Ende 2026 verdoppeln. Bis Ende 2027 plane man zudem das Netzwerk auf 2.000 Werbedisplays auszubauen. Damit würde sich die Anzahl der bisher vorhandenen Screens vervierfachen.

Zuletzt startete die Telekom ein DooH-Netz an ihren Verteilerkästen in München und Düsseldorf – mit hellen LED-Screens. Dabei holte man sich die AWK als Vermarktungspartner der Insertion-Order-Buchungen ins Boot.