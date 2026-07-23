Die World Out of Home Organization, WOO, hat 21 neue Mitglieder aus Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Asien aufgenommen. Damit setzt sich für den globalen OoH-Branchenverband ein Jahr wachsender Mitgliederzahlen fort.

Die Ankündigung folgt auf den WOO-Jahreskongress in London, zu dem mehr als 800 Delegierte kamen. Damit war es der bislang größte Kongress der Organisation und trug laut WOO zum stärksten Jahr in der Verbandsgeschichte bei.

Zu den Neulingen zählen 13 nationale Media-Owner, vier OoH-Dienstleister und Zulieferer, zwei nationale OoH-Verbände sowie zwei internationale Media-Agenturen. Der serbische Media-Owner Grifon ist zudem das erste Mitglied aus Serbien.

Clear Channel US dabei

Die weiteren neuen Mitglieder stammen unter anderem aus Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Griechenland, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Israel, Nigeria, Jordanien und Südkorea.

Zu den neuen Media-Owner-Mitgliedern zählen Clear Channel US und Clear Channel Spanien, das US-amerikanische Unternehmen Good Traffic, das britische Unternehmen Pulsehub, Multi Platform Network aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das italienische Unternehmen Alessi sowie P2ACH-AI aus Südkorea.

Als neue Zuliefererfirmen kommen Hammerson aus Großbritannien, Esprit Digital, Adquick aus den USA und GCS aus Israel hinzu. Die italienische Associazione AAPIAIPE und Mada Media aus den Vereinigten Arabischen Emiraten traten als nationale Verbandsmitglieder bei, während Silverflow aus Deutschland und OTS Media aus Spanien als internationale Media-Agenturen beitraten.

Erst im Februar 2026 kamen 13 WOO-Mitglieder neu hinzu.