Ströer hat den kostenfreien Kulturkalender bereits in mehreren deutschen Städten gestartet, zuletzt in Leipzig. Ab Samstag, den 1. August 2026, ist der Service auch in Halle (Saale) verfügbar. Auf 28 digitalen Außenmedien von Ströer können Kulturtreibende, gemeinnützige Organisationen und Breitensportvereine mit begrenztem Marketingbudget ihre Veranstaltungen kostenfrei bewerben. Partner ist die Stadt Halle (Saale).

Automatische Anzeige sieben Tage vor Veranstaltung

Nach einer einmaligen Registrierung im Service-Portal reichen Teilnehmer ihre Termine selbst ein. Ströer prüft die Inhalte redaktionell und spielt sie automatisch sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn aus. Die Hinweise dauern bis zu zehn Sekunden und folgen einem einheitlichen Layout.

„Der Kulturkalender ist die konsequente digitale Ergänzung zur Litfaßsäule“, sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland. Er schaffe kostenfreie Sichtbarkeit für Veranstalter, die bislang kaum öffentlich werben konnten.

Den Kulturkalender gibt es bereits in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, München und Leipzig, weitere Städte sollen folgen. Seit dem Start in Hamburg im April 2025 wurden dort mehr als 3.770 Veranstaltungen eingereicht, rund 165 lokale Veranstalter sind registriert.