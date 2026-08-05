Clear Channel Outdoor hat den Verkauf seines Spanien-Geschäfts an Atresmedia offiziell abgeschlossen. Der Deal war bereits im September 2025 vereinbart, nun ist die Transaktion vollzogen. Der Kaufpreis liegt bei rund 115 Millionen Euro.

Damit ist Clear Channels langjähriger Rückzug aus Europa abgeschlossen. Spanien war die letzte verbliebene Landesgesellschaft des US-Außenwerbers auf dem Kontinent. Als Berater begleiteten erneut Moelis & Company und Deutsche Bank Securities die Transaktion.

Atresmedia zählt zu den größten Medienkonzernen Spaniens und betreibt unter anderem die TV-Sender Antena 3 und La Sexta sowie mehrere Radiosender. Mit der Übernahme diversifiziert der Konzern erstmals in physische Außenwerbung. Wie aktiv sich Atresmedia im spanischen OoH-Markt bereits bewegt, zeigte sich im Oktober: JC Decaux übernahm den Stadtmöbelvertrag für Barcelona von Clear Channel und Atresmedia.

Fokus auf Nordamerika und Flughäfen

Clear Channel konzentriert sich künftig auf Nordamerika sowie Flughäfen. Auch das Geschäft Südamerika gab der US-amerikanische Außenwerber schrittweise ab. In Peru, Mexiko und Chile verkaufte man seine Geschäfte an die Global Vía Pública, in Brasilien an Eletromidia.

Der Konzern steht zudem kurz vor der eigenen Übernahme durch ein Konsortium um Mubadala Capital und TWG Global, die bis Ende des dritten Quartals abgeschlossen werden soll.