Digital Signage in Wartehallen, DooH-Totems in Fußgängerzonen oder Displays und Projektionen an Bahnhöfen – DooH gibt es in vielen Facetten. Aber auch smarte Infrastruktur in Städten mit intelligenten Sensoren, Ladepunkten, Notfallkommunikation und nicht zuletzt mit Displays im Freien gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit. Installiert mit allem was eine intelligente Stadt benötigt, wie Digital Signage und IoT, bieten Smart Poles einen Mehrwert für alle.

Zum „Digital Signage Summit 2020 – The Show“ erklärte Senior Sales Managerin Lara-Franziska Rogowski von innogy SE, was die Poles an Technologie mit sich bringen und welche Rolle Digital Signage-Displays dabei spielen.



