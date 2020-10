Spätestens seit Corona sind stationäre Geschäfte mit ausgereifter online Vernetzung mehr denn je im Vorteil, während sich kontaktloses Bezahlen von der Ausnahme zur Regel entwickelt hat – Cash an der Kasse ade, selbst bei den Deutschen, die ihre harte Währung lieben. Die EuroCIS 2021 zeigt dem internationalen Handel, welche Perspektiven und Zukunftsfelder sich durch die treibende Kraft intelligenter Technologie mit Lösungen und Innovationen rund um Smart Store und Smart Retail auftun.

An der letzten EuroCIS im Februar 2019 in Düsseldorf nahmen 471 Aussteller aus 29 Ländern auf 13.400 m² Netto-Ausstellungsfläche teil. Rund 12.000 Fachbesucher aus allen fünf Kontinenten kamen an den Rhein. 2021 soll die Messe vom 16. bis 18. März wieder auf dem Düsseldorfer Messegelände stattfinden.

Seamless Retail, IoT Applikationen, Big Data, Payment Systems, E-Commerce-Solutions, Mobile Solutions & Technologies, Checkout Management, Digital Marketing, Robotics oder Merchandise Security, Food Service Fulfilment und Smart Energy Management sind hier nur einige zukunftsweisende Themen, die die EuroCIS abdeckt. Internationale Entwickler und Lösungsanbieter präsentieren ihre Weiterentwicklungen und Innovationen, während dem Fachpublikum auch drei Tage lang Möglichkeiten für den direkten Fachdialog und maßgeschneiderte Handelskonzepte zur Verfügung stehen, mit namhaften Anbietern wie z.B.: Axis, Diebold Nixdorf, Digi, Epson, GK Software, Glory, Hanshow, ITAB, NCR, Online Software, Partner-Tech, Pricer, Quad, Roqqio, Soft Engine, Solum, Start Micronics, Xovis und Zucchetti.

Stages und Start-up hub

Auf der Technology Stage werden Entwicklungen, Innovationen und Trends im Bereich Retail Technology von Ausstellern und deren Handelspartner anhand aktueller Fallstudien präsentiert. Die Themen umfassen u.a. Mobile Solutions, die neuesten Entwicklungen bei Self-Checkout und Self-Scanning, Trends im Bereich Big Data und Analytics, RFID, Payment sowie aktuelle Sicherheitstechnik. Aus der Omnichannel Stage wird nun die Connected Retail Stage. Mit Blick auf den Markt steigt das Angebot an digitalen Touchpoints außerhalb des klassischen Onlineshops wie Social Media sowie Marktplätze und Plattformen – und damit auch die Verzahnungsmöglichkeiten im digitalen Handel.

Während Omnichannel seinen Schwerpunkt in dem nahtlosen Wechsel zwischen der Online- und Offline-Welt setzt, geht Connected Retail darüber hinaus. Mobile Commerce, Contextual Commerce, Kundenzugang und Omnichannel-Services bis hin zu einem Full-Service-Set sind hier u.a. die Themen, die das kanalübergreifende Verhalten der Konsumenten in den Vordergrund stellen. Besucher können beide Stages kostenfrei und ohne Voranmeldung besuchen. Die Vorträge werden außerdem simultan (deutsch/englisch) übersetzt. Jungen Unternehmen bietet der Start-up hub eine eigene Präsentationsfläche mit integriertem Vortragsforum.

Neuer Service: EuroCIS Virtual Connect

Mit der EuroCIS Virtual Connect, kurz: V-connect, können sich künftig alle Mitglieder der EuroCIS-Community virtuell connecten – und das 365 Tage im Jahr. „Als Fachmesse für technologische und digitale Lösungen liegt es nahe, Serviceangebote um eine virtuelle, ganzjährige Interaktionsplattform zu ergänzen. Der direkte Kontakt und die Erlebnisse vor Ort sind unerlässlich, aber genauso wichtig ist eine Online-Präsenz mit all ihren Möglichkeiten,“ erklärt Elke Moebius, Projekt Director Retail & Retail Technology der Messe Düsseldorf, das neue Online-Angebot. Vom EuroCIS-Live Event kennen Besucher und Aussteller bereits digitale Services wie die EuroCIS App, Scan2Lead sowie das bekannte Matchmaking-Tool. Diese werden nun ergänzt durch neue, ganzjährige Angebote: Aussteller erhalten die Möglichkeit sich multimedial zu präsentieren, Besucher und Aussteller können sich online miteinander verknüpfen und Branchenwissen und Ideen austauschen.

Im Exhibition Space können Aussteller sich mit ihren Highlights und Lösungen in einem virtuellen Showroom ihrem Publikum präsentieren. So entsteht – ergänzend zum realen Messestand – eine Plattform für das digitale Erlebnis der Marke, standort- und zeitunabhängig. „Dass Messen ein lebendiger Knotenpunkt für Branchen darstellen, steht außer Frage. Spannend wird jetzt, dass wir diese Welt um die virtuelle Sphäre erweitern, in der auch zwischen den Messen der direkte und fachliche Austausch ermöglicht wird,“ so Moebius.

Corona-Schutz in Düsseldorf

Die Messe Düsseldorf hat auf Grundlage der aktuellen Coronaschutzverordnungdes Landes NRW bereits ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erarbeitet, um insbesondere die erforderlichen Gesundheitsvorkehrungen und Abstandsregeln auf allen kommenden Veranstaltungen am Standort Düsseldorf sicherzustellen. Dieses Konzept kam bereits im September zum Caravan Salon auf dem Messegelände erfolgreich zum Einsatz. Auch das EuroCIS-Team hat die Hallen-Aufplanung an die Vorgaben der Behörden angepasst. Breitere Gänge und konsequente Wegeführungen sollen eine gute und sichere Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ermöglichen. Großzügige Eingangs- und Wartebereiche garantieren einen schnellen und geordneten Einlass, Desinfektionsmittelspender in hoher Zahl wurden gut sichtbar installiert. Spezielle Guides sorgen dafür, dass größere Besucheransammlungen direkt vermieden und die Hygieneschutz-Regeln, wie z.B. das Tragen von Mund-Nasen-Masken, korrekt eingehalten werden.

Parallel zur EuroCIS 2021 wird in Halle 1 des Düsseldorfer Messegeländes übrigens auch die Energy Storage Europe stattfinden. Hier kann sich auch das Retail Fachpublikum über technische Lösungen, Anbieter von Hard- und Software sowie Fördermöglichkeiten für verschiedene Energiespeichersysteme live informieren.