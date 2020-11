Das Konzept von invidisXworld ist schon seit über einem Jahr festgezurrt, doch unsere Weltreise hat sich wegen Corona verschoben. In wenigen Tagen geht es nun erstmal in Europa mit Berlin los. Ab Januar drehen wir in München, Ruhrgebiet, Zürich und Barcelona. Gefolgt von Paris und London. Nach Ostern zieht es uns dann – hoffentlich frisch geimpft – via Dubai nach Asien.

Wir haben schon ein detailliertes Programm zusammengestellt, Interviews organisiert und Site Inspections geplant. Aber es gibt sicherlich noch bemerkenswerte Installationen, coole Projekte oder einfach nur Lieblingsorte, die aus Digital Signage Sicht wert sind, besucht zu werden und die wir (noch) nicht auf dem Plan haben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für invidisXworld suchen wir nicht nur klassische Projekte im Retail, Offices, Museen, DooH oder Fassaden-Installationen, sondern auch spannende AI und Retail-Tech Technologien. Oder einfach ein klasse Ort, wo wir mit dem Kamerateam drehen sollten.

Wir freuen uns auf Hinweise, Anekdoten und Kontakte (Florian.Rotberg@invidis.com). invidisXworld wird als Live-Sendung gestreamt und ist natürlich im Anschluss auch auf YouTube zu sehen. Zusätzlich werden die Shows auch weltweit auf Messen gezeigt. Auch auf invidis werden wir natürlich ausführlich über Projekte, Trends und Menschen berichten und das Jahrbuch 2021 wird gefüllt mit Trends der Tour.

Das Krisenjahr 2020 geht bald zu Ende, 2021 hat viel Potential für positive Überraschungen. Wir werden das Jahr mit Bewegtbildern ergänzen und begleiten.

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit – das invidisXworld-Team Florian Rotberg und Stefan Schieker

P.S. Wir suchen weiterhin auch noch Jahreskommentare für invidis.de