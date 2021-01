Nachdem wir im Juli 2020 mit DSS The Show erstmals eine Sendung mit weltweit 2650 Teilnehmern ausgestrahlt haben, geht invidis jetzt in die Verlängerung. Zweimal im Monat berichten Florian Rotberg und Stefan Schieker von den weltweiten Digital Signage Hotspots live und in Bewegtbild.

In unserer erste Sendung sprechen wir mit Sedna, Tamschick, Experience One, Hygh und besuchen C&A, KaDeWe, Globetrotter und viele andere Locations