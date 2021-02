Nach einer erfolgreichen Partnerschaft mit der Lang AG in der DACH-Region ernennt INFiLED auch Lang Iberia zum offiziellen Vertriebspartner am spanischen Markt. Der chinesische LED-Hersteller bietet vor allem Produkte für den Bereich Rental & Staging, aber auch für Festinstallation an. Etwa die WP-Serie an Fine-Pixel-Pitch Displays mit geringer Einbautiefe und optional integriertem Mediaplayer oder den fLED Screen, eine flexible LED-Komplettlösung.

„Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Lang Iberia auszubauen und unsere Position in der Region gemeinsam zu stärken. Wir sind von der Professionalität des Teams und dem ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Qualität und Service begeistert“, sagte Marco Bruines, Sr. Vizepräsident von INFiLED Europe.

INFiLED ist seit Anfang des Jahres im Herzen von Barcelona ansässig. Nicht nur das Büro, sondern auch der neu gebaute Showroom ist durchaus ein Besuch wert, wie dieses Video zeigt:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die beste Chance dazu gibt es wohl zur nächsten ISE 2021, die im Juni stattfinden wird. Die EMEA-Zentrale liegt nämlich in unmittelbarer Nähe zum Messegelände, was auch ein Entscheidungsgrund für den Standort war.