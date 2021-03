Live-Shopping ermöglicht Produkt-Launches und exklusive Präsentationen genau dann, wenn die Kunden wirklich Lust darauf haben. Während der Lockdowns entdeckten auch europäische Retailer die Möglichkeiten des neuen Vertriebskanals und starteten verschiedene Projekte. Zu den Vorreitern in diesem Bereich gehören MuSe Content aus Hamburg. In Österreich bietet Kooperationspartner Digitale Mediensysteme (DMS) die Lösungen an. Dienstagabend veranstalteten beide Unternehmen gemeinsam mit dem österreichischen Handelsverband ein Experten-Webinar, um das Potential von Live-Shopping an Praxisbeispielen zu erläutern. Rund 40 interessierte Gäste waren dabei.

Die Eröffnung übernahm Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. In seiner Einleitung sprach er über die allgemein steigende Bedeutung des Online-Handels: „E-Commerce ist in Österreich im Vorjahr um 17 % gewachsen. Neben den großen haben auch spannende Nischenplayer dazugewonnen, aktuell gibt es 14.000 Webshops in Österreich. Die Trends Balkonien, Cocooning, Regionalität und Nachhaltigkeit sollen künftig gestärkt werden. Im Fall weiterer Lockdowns und laufender Beschränkungen wie Maskenpflicht in Filialen kann Live Shopping ein wichtiger Baustein sein, damit man am Weg zur Kaufentscheidung nicht allein ist.“ Will verwies auf das große Potenzial des Trends in Österreich, das sich auch im „Omnichannel Readiness Index“ des Handelsverbands abbildet.

DMS-Gründer und CEO Michael Buchacher erklärte zum neuen Shoppingtrend: „Social live Shopping funktioniert auf der Couch, ohne Maske, vernetz mit Freundinnen und Freunden und ist COVID-sicher. Dieser Service passt für uns so gut ins Portfolio. Wir möchten damit in Österreich so richtig durchstarten und können den Handel in jedem gewünschten Umfang unterstützen. Die Projekte sind schnell umsetzbar, das beginnt ab knapp 1.000 Euro, bewegt sich im professionellen Bereich zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Der Start erfolgt meist weg von kleinen Produktionen, aber hohe Reichweite ist nötig, um das sinnvoll nutzen zu können. Wichtig ist es, dann kontinuierlich dranzubleiben.“

Tchibo und Douglas sind bereits live

Das deutsche Vorbild „Held der Steine“ auf YouTube oder der „Deal Guy“ auf Amazon live zeigen vor, wie auch Einzelpersonen damit erfolgreich sind. MuSe Content CEO Marco Burkhardtsmayer stellte die Umsetzung am Beispiel einer Kite Surfing Marke vor. Außerdem steht seine Agentur hinter der Umsetzung für Tchibo, wo regelmäßig jeden Mittwochabend in einer live Show jeweils eine neue Themenwelt erklärt wird: „Tchibo und Douglas haben in Deutschland überaus erfolgreich begonnen, das Potenzial von ist durch das hohe Engagement der Kunden weiterhin sehr groß. Mehrere tausend Teilnehmer sind möglich. Es gibt einerseits größere Event-Konzepte und andererseits kompaktere lean shows mit kleineren Sortimenten“, so Burkhardtsmayer.

Die Live-Shopping Experten empfehlen meist Streams mit 20 bis 30 Minuten Länge, die Verweildauern seien hier am höchsten. „Manche Kunden wollen auch nur ihre Stammkunden-Communities ansprechen und erreichen damit besonders hohe Conversion Rates. Langfristig lassen sich ganze Mediatheken aufbauen“, erläuterte der MuSe CEO.

In China bewirkt Live-Shopping heute bereits über 10% der E-Commerce Umsätze. Der DACH-Raum ist davon zwar noch weit entfernt, aber die professionelle Technik ist da – und muss nur noch angenommen werden.