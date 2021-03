Die Earth Hour ist die größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion des WWF. Die Organisation ruft jährlich dazu auf, für eine Stunde das Licht – oder im Falle der Digital Signage-Branche die Displays – auszuschalten. Jedes Jahr nehmen Millionen von Menschen und tausende Städte und Unternehmen an der Earth Hour teil.



Die Aktion soll ein Zeichen am Lichtschalter für den Klimaschutz setzen und Aufmerksamkeit schaffen. Auf seiner Webseite schreibt der WWF:



Die nächsten Jahre werden im Kampf gegen die Klimakrise entscheidend sein. Wenn es uns nicht gelingt, die Erderhitzung zu bremsen, drohen Mensch und Natur katastrophale Konsequenzen. Jede sechste Art könnte aussterben. Waldbrände werden häufiger, Dürren und Überflutungen heftiger. Schon jetzt trifft die Klimakrise diejenigen besonders hart, die am wenigsten zur Erderhitzung beitragen.

Für die deutsche Klimapolitik der nächsten Jahre ist 2021 entscheidend. In den nächsten Wochen und Monaten werden in Deutschland die Weichen für den Bundestags-Wahlkampf gestellt: Kandidaten werden nominiert, Wahlprogramme geschrieben. Nutzen wir diese Gelegenheit! Wir wollen mit der Earth Hour 2021 in ganz Deutschland deutlich machen: Am Klimaschutz kommt keine Partei vorbei!

Termin für die Earth Hour 2021 ist nach deutscher Zeit der morgige Samstag der 27. März von 20:30 bis 21:30 Uhr. In der Digital Signage-Branche beteiligen sich unter anderem Außenwerber JCDecaux oder die Kreativagentur Visual Art aus Stockholm an der Aktion, die auch all ihre Kunden und Partner zum Mitmachen aufrufen. Auch die Telekom bewirbt die im positiven Sinne dunkle Stunde und lässt ihr neues LED-T auf dem Konzernsitz ganz in grün strahlen – und schaltet an 20 Standorten in ganz Deutschland morgen das Licht für die Stunde ganz aus.

Bisher haben in Deutschland 544 Städte und Gemeinden (Karte, Vorjahr: 373) ihre Unterstützung für die WWF-Aktion angekündigt – eine Rekordzahl zur 15. Earth Hour. Sie löschen die Beleuchtung an Hunderten Wahrzeichen, Kirchen, Museen und Denkmälern. Dazu beteiligen sich in Deutschland bisher 232 Unternehmen an 356 Standorten.

Begleitet wird die Earth Hour von einer Social Media-Aktion: alle Teilnehmer sollen ein Foto oder Video von sich beim Lichtausschalten aufnehmen und unter den Hashtags #LICHTAUS und #EARTHHOUR in sozialen Netzwerken teilen – Für einen lebendigen Planeten.