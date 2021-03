Flip in 75 Zoll Samsung komplettiert sein Quartett

Beim Blick auf das bestehende Flip Lineup (55″, 65″ und 85″) konnte man die Größe des neuen Flips bereits erahnen, gestern hat Samsung Nägel mit Köpfen gemacht. Beim virtuellen Unbox & Discover-Event stellte Samsung sein interaktives Flipchart in 75″ für produktives Lernen und Arbeiten vor. Das Flip bietet wie seine Kollegen konnektive Funktionen für hybride Arbeitsumgebungen samt scharfer 4K-UHD Bildqualität – egal ob für Klassenzimmer, Büro oder zu Hause.

Einen Blick ins offizielle Datenblatt gab es noch nicht. Die Info, ob die 75″-Variante etwa mit neuen Funktionen aufwartet, dürfte aber bald folgen.

Weitere Highlights des Events waren unter anderem der MicroLED Smart-TV auf Basis der The Wall-Technologie, die ab Ende März in 110″ und 99″ erhältlich sein werden, ehe im Herbst eine 88″-Version erscheinen soll. Für alle, die es noch kompakter mögen, ist darüber hinaus sogar ein noch kleineres Modell in Planung.

Auch die NeoQLED Technologie wurde nochmal näher beleuchtet. Mit der Unterstützung von 4K-UHD bei 120 Hz und 120FPS mit einer niedrigen Reaktionszeit von 5,8 Millisekunden sollen sich die Consumter-TV als ideale Gaming-Lösung für die neuen Konsolen-Generationen anbieten.