Interessante Interviews, tiefe Insights und beeindruckende Digital Signage-Projekte: das ist invidisXworld, 100% invidis in Bewegtbild. Unser Team war für die neue vierte Episode vergangene Woche in Schweden, genauer Stockholm, Göteborg und Jonköping. Das nordische Land ist die Heimat weltbekannter Marken wie Ikea, H&M, Volvo und Ericsson. Aber auch internationaler Digital Signag-Player wie Scala, ZetaDisplay, Vertiseit, Ombori oder Visual Art. Noch ist das Team nach der Rückreise gesund in Quarantäne und das Video in der Mache, den ersten Trailer können wir allerdings schon präsentieren:

Die komplette Folge aus dem kalten Norden wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Alle bisherigen invidisXworld Episoden sowie weitere interessante Videos zu Digital Signage, DooH und Smart City finden sich auf unserem YouTube-Kanal invidisXworld – einfach mal reinschauen.