EDEKA Genussmarkt Site Inspection in München

Der Artikel zum größten EDEKA Genussmarkt in München – ein Wanzl Projekt – war einer der beliebtesten Geschichten der vergangenen Woche. Wir haben uns den Supermarkt am Wochenende selber mal angeschaut.

Der EDEKA-Supermarkt ist wirklich riesig und setzt neue Maßstäbe in Experience Shopping für Großflächenmärkte. Highlight ist das Inhouse Farming in der Obst- und Gemüseabteilung am Markteingang. Während die meisten Inhouse Farming Installationen selten mehr als ein paar Quadratmeter Fläche belegen, zeigt EDEKA-Partner &ever eindrucksvoll ein ganzes Gewächshaus.

Erwähnenswert sind auch die drei Shop-in-Shop Flächen – Tchibo und Depot jeweils fast in der Größe einer kleinen Innenstadtfiliale und eine prominente Lindt Süßwaren-Abteilung.

Das Store Konzept setzt bis auf wenige Ausnahmen auf Digital Signage Detox – Ausnahmen sind das Zutrittsmanagementsystem am Eingang und ein Tierwohl TV Screen der Online Software AG mit Live-Kamera in den Hühnerstall (während unser Site Inspection war allerdings Sendepause im Stall). Selbst an Frischetheke und bei Fleischwaren verzichtet man auf Displays. Ausschließlich handgeschriebene Kreidetafeln mit mehr und minder lesbarer Handschrift.

Selbst eine offene, spärlich mit Tablaren bestückte Kühltheke wurde mit Holz verkleidet und die Rückwand mit Naturmotiven beklebt. Kühlmöbel sind in der Regel kein Ort für Einkaufserlebnisse.

Hornbach Out of Home – Mehr Grün geht nicht

Die vollständige Begrünung einer Hausfassade in der Wiener Innenstadt war eine der gefeierten OoH-Kapagnen in den vergangenen Tagen. Ob die Kampagne noch als OoH-Motiv oder mehr als Launchevent zählt ist zweitranging. In jedem Fall hat Hornbach im öffentlichen Raum mächtig für Aufmerksamkeit gesorgt und das die Hauptaufgabe von Out of Home. Zur Aktion gibt es nun auch ein sehenswertes Video. Film ab!

DooH: SmaDooH Swiss Life Kampagne im Frisörsalon

Swiss Life Kampagne in Frisör-Salons in Zürich (Foto: Smadooh)Die Swiss Life Generalagentur Zürich-Limmatquai startet eine regionale Content-Integration mit Smadooh Media. Seit 6.4.2021 ist der erste Versicherungsratgeber «Ein Fall für Achermann» auf den Screens von Smadooh Media in allen 12 GIDOR Coiffure-Filialen im Stadtgebiet von Zürich im Einsatz zu sehen. Dabei wird während dem nächsten Monat mittels zwei Kurzvideos das Thema Lebensversicherung von SwissLife erklärt.