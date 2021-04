Die Zeichen stehen voll auf nachhaltige Mobilität. Als Gastgeber der diesjährigen IAA will München als gutes Vorbild vorangehen und dazu gehören auch mehr Elektroautos ins Stadtbild. Das heißt ebenso auf die Straße wie in die Innenstadt. Hiervon ist zumindest die neue Elektromarke Polestar überzeugt. Vor Ostern eröffneten die Schweden ihren Polestar Space mitten in München (Hofstatt/Färbergraben 14) und positionieren sich damit auch im Süden Deutschlands in unmittelbarer Nähe von BMW und Audi.

Die Eröffnung eines Showrooms mitten in der Pandemie ist weit von optimal, aber per „Click&Meet“-Prinzip können trotzdem individuelle Termine im Space vereinbart werden und die desinfizierten Fahrzeuge kontaktlos testfahren.

Polestar sieht gerade in Bayern enormes Wachstumspotenzial und verweist auf die Vorreiterrolle Münchens beim Thema Elektromobilität. München bietet mit der örtlichen Ladeinfrastruktur bereits ideale Voraussetzungen für die Mobilitätswende. Einer Erhebung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zufolge gab es in München Anfang 2020 bereits 1.286 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos und Plug-In-Hybridfahrzeuge – damit lag die Stadt nach Berlin an der Spitze in Deutschland. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hat in Deutschland auch trotz der Corona-Krise weiter Fahrt aufgenommen – mittlerweile liegt die Zahl der öffentlichen Ladepunkte im ganzen Land bei knapp 40.000, ein Zuwachs um gut 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Polestar, das gemeinsam von Volvo und Geely gegründet wurde, zieht es bewusst in die Innenstädte um möglichst viele Menschen zu erreichen. Der Standort in der Münchener Hofstatt in exponierter Lage wurde daher explizit gewählt um auch neue Zielgruppen zu erreichen, die nicht mehr zu den typischen Vorort-Autohäuser kommen.

In den Polestar Spaces beraten kommissionsfreie Experten ohne Verkaufsdruck vor Ort zu den Fahrzeugen ebenso wie zum Thema Elektromobilität. Die Autos können in einem minimalistischen Umfeld, angelehnt an das skandinavische Design der Marke, erlebt werden. Aus Digital Signage Sicht fokussiert sich Polestar auch in München auf wenige digitale Touchpoints: ein Konfigurationstisch, ein 98“ Display und technische Projektion im futuristischen Schrank-/Ausstellungselement und eine Schaufenster-Projektionsinstallation. Die Projektion erfolgt als Rückprojektion auf eine weiße Plexiglasscheibe im Schaufenster – bei Tageslicht ist faktisch nichts zu erkennen.

Als digitale Marke setzt Polestar auf ein digitales Erlebnis, bei dem Kunden alles online erledigen können, von der Beratung, zur Konfiguration bis hin zum Leasing oder Kauf. Alexander Lutz, Managing Director Polestar Deutschland: „Mit den Polestar Spaces schaffen wir eine Schnittstelle zwischen Online-Vertrieb und stationärem Handel. Sie sind ein weiterer wichtiger Schritt für uns, der die Bekanntheit der Marke noch weiter vorantreiben wird.“

Als ortsansässigen Betreiber hat sich die Marke mit dem Autohaus München einen erfahrenen Partner aus dem Premiumsegment gesichert, der gleichwohl auch als lokaler Servicepartner fungiert.