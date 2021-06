Als Reaktion auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse, das Wachstum digitaler Plattformen sowie die sich verändernde Einstellung gegenüber traditionellen Marketingkanälen habe die Londoner Retail-Architekten von D&P eine neue strategische Vision für die Züricher Kantonalbank entwickelt.

Welche Rolle hat Digital Signage im neuen Konzept? Dalziel & Pow liebt interaktiven Projektionen in Retailkonzepten wie bei Volkswagen Bullring in Birmingham so auch bei der Züricher Kantonalbank oberhalb des zentralen Tisches. Im Schaufenster der Bahnhofsfiliale bewerben transparente LEDs die für eine Bankfiliale ungewöhnlichen Dienstleistungen.

Die Vision ist es, persönlichen Fortschritt und finanzielles Wohlbefinden zu inspirieren und Verbraucher dabei zu helfen, sich inspiriert und motiviert zu fühlen, wenn es um ihre Zukunft geht. Hier können Kunden auf Instant Banking zugreifen, sich aufladen und neu orientieren und sogar ihre große Idee in Gang setzen.

Als wichtiger Teil dieser Vision wurde ein neues Konzept für die Filiale Stettbach der Züricher Kantonalbank entwickelt. Das neue Konzept ermöglicht den Übergang von reinen Transaktionsfilialen zu vielseitig nutzbaren Wohlfühlräumen. Reine Bankdienstleistungen stehen nicht mehr im Fokus sondern der persönlichen Fortschritt und finanzielles Wohlbefinden zu vollziehen, indem die Vorteile von physischen, digitalen und menschlichen Erfahrungen zusammengeführt werden.

Das erste Retailformat dieser Vision ist ein kompaktes „on-the-go“-Format, das im Bahnhof Stettbach außerhalb von Zürich eingeführt wurde. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, bei dem die Bank ihr Angebot und ihre Dienstleistungen weiterentwickelt, um den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Dieses Konzept unterscheidet sich deutlich von den bestehenden Standorten der Bank.

Die Pilotfiliale in Stettbach bietet ein neues Serviceangebot mit interaktiven Beratungstools, kostenlosen Workshops zu digitalen Kanälen und Coffee-to-go. Erstmals bietet die Zürcher Kantonalbank Pendlern auch Coffee-to-go an – zubereitet von den Mitarbeitern der Bank. Diese wurden professionell zum Barista ausgebildet, haben gelernt, einen Flat White, Americano oder Espresso zuzubereiten. Mit dem Angebot bietet die Zürcher Kantonalbank den Passanten einen kleinen Genuss für zwischendurch. Auch die Bekleidung der Mitarbeiter ist anders: sportlich-elegant in Blau- und Beigetönen. Neben Chino-Hosen mit Shirt tragen die Dame Blazer und die Herren Sakko ohne Krawatte.

Geplant sind unter anderem kostenlose Workshops unter dem Titel „Hallo Digital“ zu Themen wie eBanking, Beratung für den Mittelstand und Tipps, wie man sich vor Cyberkriminalität schützen kann.

Das Design ist flexibel, offen und einladend. Ein großer gemeinsamer Tisch vermittelt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und unterstützt viele Arten von Gesprächen und Sitzungen. Die Materialien sind warm und haptisch und vermitteln ein menschliches Gefühl, das man normalerweise nicht mit dem Bankensektor verbindet.

Für die Zürcher Kantonalbank ist der Pilot am Bahnhof Stettbach nur ein erster Schritt. „Wir arbeiten bereits am nächsten großen Schritt: der Weiterentwicklung einer großen Filiale an zentraler Lage“, sagt Peter Luginbühl, Leiter des Marktbereichs Private Banking. Und dementsprechend wird Stettbach ein Test für eine Reihe von Innovationen sein, ebenso wie für ein größeres, umfassenderes Konzept, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Paul West, Strategy & Transformation Director bei Dalziel & Pow, fügt hinzu: „Wir sind der festen Überzeugung, dass jede Marke, unabhängig von Kategorie oder Sektor, die Menschen auf ihrer Reise unterstützt, in der neuen Ära erfolgreich sein wird. Das gilt für das Bankwesen genauso wie für das Fitwerden. Wir haben uns gleich zu Beginn dieser Zusammenarbeit der Herausforderung gestellt: Wenn eine Marke wie Nike Menschen für das Laufen begeistern kann, können wir – mit der gleichen Kreativität und Innovation – einer progressiven Bank helfen, Menschen für ihr Geld und ihre Zukunft zu begeistern. Wir freuen uns sehr, dass diese Vision mit der Zürcher Kantonalbank Wirklichkeit wird“.