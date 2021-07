Ob Heineking Media, ZetaDisplay, Nordland, JLS Digital oder Westiform – Unternehmensübernahmen nicht nur in der Digital Signage Branche haben rasant an Fahrt aufgenommen. Das zeigt eine aktuelle Studie der M&A-Beratung Oaklins laut der im ersten Halbjahr 2021 gut 19% mehr Deals abgeschlossen wurden als im Vergleichshalbjahr 2019. Weniger überraschend ist der Anstieg der Transaktionen um 63% gegenüber dem ersten Halbjahr 2020. (FAZ-Bericht)

Nicht nur die Anzahl der Transaktionen stieg auch die Unternehmensbewertungen sind laut Oaklins wieder auf Vorkrisenniveau, teilweise sogar bereits drüber. Davon profitieren auch Unternehmen in der Digital Signage Branche, denn Geschäftsmodelle rund um Digitalisierung, Maschinen- und Anlagebau und Healthcare sind besonders gefragt. Weniger gefragt und schlechter bewertet sind Anbieter aus oder für die Gastronomie und Live Events.

Übernahmen werden nicht nur durch Strategen getätigt, also Unternehmen, die Konkurrenten übernehmen oder ihr Geschäft auf andere Branchen ausdehnen. Auch Finanzinvestoren kaufen in großem Stil Firmen, um ihre Beteiligungen nach einigen Jahren mit Gewinn verkaufen oder an die Börse bringen zu können. So steigert die Beteiligungsbranche die Rendite ihrer Kapitalgeber, etwa Pensionsfonds oder Versicherungen. Finanzinvestoren haben ihren Anteil an den deutschen M&A-Transaktionen im ersten Halbjahr auf 37 Prozent gesteigert. Das ist laut den Oaklins-Fachleuten ein Rekord. Sie erklären die Entwicklung damit, dass die Finanzinvestoren auf außergewöhnlich viel Kapital sitzen und zu niedrigen Zinsen Kredite aufnehmen können, um ihre Unternehmenskäufe zu finanzieren.

Zwei von drei Käufer sind weiterhin strategische Investoren, jeder dritte Käufer ist aber schon bereits ein Finanzinvestor. Das ist laut Oaklins ein Rekord. Auch in der Digital Signage Branche treten vermehrt Finanzinvestoren als Käufer auf. So sind mit dem Zeta-Übernahmeangebot vom britischen Finanzinvestor Hanover nun drei der vier großen europäischen Digital Signage Integratoren (Trison, ZetaDisplay und M-Cube) im Besitz von Finanzinvestoren.