In erster Linie ist die CES relevant für Digital Signage, da hier Consumer-Trends sichtbar werden die auch mit kurzer Verzögerung für B2B relevant werden. Professionelle Displays werden auf denselben Fabrikbändern wie Consumer-TVs assembliert und setzen auf ähnliche Komponenten. Der B2B-Bereich profitiert von Skaleneffekte, da Stückzahlen im Consumerbereich oft das 10-20 fache der B2B-Lösungen betragen.

Folgende Digital Signage relevante Trends hat invidis auf der CES 2022 identifiziert:

OLED kommt aus der Nische

LG bietet OLED-Screens für das Wohnzimmer aber auch für den professionellen Einsatz schon seit vielen Jahren an. Obwohl die Displays auf jeder Messe die Massen begeistern, fehlt es bisher der große kommerzielle Durchbruch im Digital Signage Markt. Nun setzt wohl auch Samsung OLED-Displays vom Erzkonkurrenten LG ein. Das erwartete offizielle Announcement gab es noch nicht in Las Vegas, aber ein erster Samsung OLED wurde bereits mit einem CES Award ausgezeichnet und laut Gerüchten soll in wenigen Wochen die Produkteinführung bevorstehen. Auch Sony setzt nun großformatige LG OLED Displays in ihren TV-Lösungen ein.

Des Weiteren kündigte der weltgrößte OLED-Hersteller LG Display mit OLED.EX (invidis Bericht) eine Weiterentwicklung für großformatige Displays an, die sowohl 30% heller leuchtet als auch 30% dünneren Bezel aufweist. Ab Sommer sollen großformatige OLEDs der neuesten Generation verfügbar sein. Auf der ISE werden sicherlich weitere professionelle OLED Displays angekündigt.

Direkt und indirekt – MicroLED überall

Direct View MicroLED – wie es von Samsung (The Wall), LG (Magnit), Sony (Crystal) oder Absen (Clear Cobalt) im Digital Signage Markt angeboten werden – kommen zunehmend auch im Wohnzimmer zum Einsatz. So jedenfalls wenn es nach den Wünschen von Samsung, Sony & Co geht. Eine großes Wohnzimmer und ein gefüllter Geldbeutel sind allerdings Grundvoraussetzung. Die Digital Signage Branche profitiert von der „Konsumerisierung“ von dvMicroLED von fallenden Kosten.

Ganz groß ist MicroLED auf der CES in Form der Hintergrundbeleuchtung von LCD-Displays. Die Hersteller setzen auf ultrakleine LED um die Backlights noch präziser anzusteuern und damit die Nachteile von LCD gegenüber selbstleuchtenden OLED auszugleichen. Für den professionellen Einsatz in Digital Signage Projekten spielt der Schwarzwert in der Regel keine so wichtige Rolle wie bei Hollywood Blockbustern.

Der Einsatz von MicroLED als Backlight ist nicht auf großformatige Anwendungen limitiert. Auch Apple plant den Einsatz von MicroLED hinterleuchteten Displays in kommenden iPhone Generationen.

Revival der Projektion

Projektion ist zurück – nicht nur in Form eines Projektors passend für die Lampenfassung (Samsung The Freestyle), sondern auch bei Hisense als Laser TV auf einer rollbaren Leinwand (ähnlicher Formfaktor wie der Rollable OLED von LG). Doch der große Gewinner ist Projektion beim Thema Green Signage: keine andere Technologie ist stromsparender pro Quadratmeter digitaler Fläche.

Nachhaltigkeit / Green Signage

Ob LG, Samsung oder Sony – in keiner CES Keynote durfte das Thema Nachhaltigkeit fehlen. Einige Marktbeobachter witzeln das die Konzerne keine wirklichen neuen Innovationen zu bieten hatten -also musste der Dauerbrenner Nachhaltigkeit auf die Bühne. Doch die großen IT- und AV-Konzerne haben verstanden wie relevant Nachhaltigkeit sowohl für Verbraucher als auch für B2B-Kunden ist. So präsentierte Samsung auf der CES seine Vision „die mit der Einführung neuer, umweltfreundlicher Produktionsverfahren, durch die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks von Verpackungen und ein nachhaltigeres Kundenerlebnis sowie durch die verantwortungsvolle Entsorgung von Produkten am Ende ihres Lebenszyklus verwirklicht.“ Dazu zählen Kunststoffteile aus recyceltem Kunststoff, „upcycled“ Verpackungsmaterialen und E-Waste Konzepte wie sie in Europa schon größtenteils Pflicht sind.

Interessanter sind die Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Betriebs von Displays und anderen elektronischen Komponenten. Denn 80% des CO2-Fußabdrucks entsteht während des Betriebs. Samsung präsentierte auf der CES eine Fernbedienung, die via Solarzellen und mit Radiofrequenz-Harvesting 200 Millionen Batterien überflüssig macht. Bis 2025 sollen all Samsung Geräte mit Near-Zero Standby betrieben werden können.

LG präsentierte ähnlich wie Samsung unzählige Maßnahmen wie der gesamte Lebenszyklus von LG Produkten zukünftig nachhaltiger sein werden. Im Gegensatz zu den Wettbewerbern ging LG aber einen Schritt weiter und verzichtete auf einen klassischen Messestand (invidis Bericht). Anstelle der ikonischen LG OLED Canyons gab es diesmal nur 2000 m² OSB-Platten und ein minimalistisches Haus. Der komplette Messeauftritt wurde CO2-neutral realisiert, inklusive 100 Tonnen CO2 die über Zertifikate neutralisiert wurden.

Auch Panasonic und Sony präsentierten auf der CES ihre aktuellen Nachhaltigkeitsvisionen die sich alle an der Dekarbonisierung des Produktlebenszyklus orientieren. Ein großer Fortschritt dessen Entwicklung durch die Pandemie nochmal beschleunigt wurde.