Am 31. März wird die Expo 2020 in Dubai mit einer großen Abschlusszeremonie zu Ende gehen – mit mehr als 400 Performern auf der Al Wasl Plaza und Stargästen wie Christina Aguilera, Norah Jones und Yo-Yo Ma. Als krönenden Abschluss wird es ein großes Feuerwerk geben.

Die Expo 2020 eröffnete mit einem Jahr Verspätung im Oktober 2021. Mit der Abschlussfeier geht eine Weltausstellung zu Ende, die gerade im Bereich des digitalen Storytellings viel zu bieten hatte. 182 Tage lang konnten Besucher die verschiedensten Experiences genießen.

Die Experten von invidis reisten zweimal nach Dubai, um sich vor Ort von den immersiven Erlebnissen zu überzeugen, die in den Themen- und Länderpavillons installiert waren. Das Who-is-Who der weltweit bekannten Architekten und digitalen Kreativagenturen wurde von den mehr als 180 Ländern engagiert, um auf der Expo 2020 in Dubai immersive Erlebnisse zu realisieren. Für ein halbes Jahr verwandelt sich die Wüste außerhalb von Dubai in einen globalen Platz der Ideen.

Digital Signage und Stararchitekten

Inhaltlich haben sich Weltausstellungen noch nie durch Tiefgang hervorgetan. Aber die alle vier Jahre stattfindenden Events sind ein Highlight für Digital Signage-Fans. Die Budgets sind größer als anderswo, die Architekten bekannter und die Integration von Digital und Raum selten besser.

Um das immersive Potenzial der Projekte möglichst gut einzufangen, erstellte invidis eine Videoserie, die auf unserem Youtube-Kanal invidisXworld zu sehen ist. Neben einem Top5 der besten Digital Signage-Länderpavillons warfen wir einen Blick auf möglichst gut gelungenes digitales Storytelling und auf die großen Brands, die sich auf der Expo 2020 auf verschiedene Weise inszenierten.

Die Expo 2020 wird nach der Abschlusszeremonie nicht verschwinden. Sie wird sich weiterentwickeln zum „District 2020“. Die Mikro-Stadt soll ein innovationsorientiertes Geschäftsökosystem bieten, das globale Köpfe zusammenbringt und Technologie sowie digitale Innovation fördert.

Hierfür werden 80 Prozent der Gebäude auf dem Expo-Gelände wiederverwertet. Die immersiven Erlebnisse allerdings werden hächstwahrscheinlich abgebaut. Dafür muss man auf die nächste Weltausstellung warten. Diese soll 2025 in Osaka, Japan, stattfinden.