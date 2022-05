Am 6. und 7. Juli 2022 findet der DSS Europe nach einer pandemiebedingten Pause wieder „Face to Face“ in München statt. Dabei handelt es sich bereits um die 44. Digital Signage-Konferenz von invidis seit dem Beginn 2006.

Im Vergleich zu damals haben sich die grundsätzlichen Herausforderungen in der Branche bis heute nicht verändert. Die zentrale Frage ist weiterhin: Wie können digitale Touchpoints im öffentlichen Raum möglichst gut informieren, unterhalten und gleichzeitig Transaktionen ermöglichen?

Von Lieferstau bis Talentmangel

Doch natürlich bringt gerade die jetzige Zeit neue Herausforderungen mit sich. Brandaktuell sind zum Beispiel Lieferschwierigkeiten insbesondere aus Asien, explodierende Servicekosten, die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und die zunehmende Nachfrage für nachhaltige Digital Signage-Lösungen.

Hinzu kommt: Zunehmend wächst Digital Signage aus der Nische. Anbieter sind nicht mehr nur ProAV- oder Digital Signage-Integratoren sondern auch IT-Integratoren oder IT-Abteilungen großer Konzerne. Entwicklung, Installation und Betrieb von Digital Signage wird immer einfacher – selbst vormals komplexe LED-Wände können heute teilweise in weniger als einer Stunde installiert werden.

Endkunden aus ganz Europa

Die Branche muss daher umdenken und noch besser die Prozesse der Kunden verstehen und passende Lösungen konzeptionieren. Dabei steht nicht nur die beste und größte Bildfläche im Fokus, sondern auch wie Digital Signage-Lösungen an bestehende Backendsysteme andocken und Mehrwerte liefern.

Es gibt also genug drängende Themen, über die die Branche sprechen muss – der DSS Europe ist hierfür die perfekte Möglichkeit. Deswegen ist auch das Who-is-Who der Industrie auf dem Event in München vertreten. Auf der Bühne werden viele Endkunden aus ganz Europa, Architekten, Designer und Kreative sowie Digital Signage-Anbieter und -Integratoren zusammen mit den invidis-Experten über die Zukunft der Branche diskutieren.

Mehr Informationen finden sich auf der Website des DSS Europe. Die Registrierung für das Digital Signage-Event des Sommers wird in Kürze möglich sein.