In den letzten 12 Jahren kannten die Bewertungen von Technologieunternehmen, einschließlich Digital Signage, nur eine Richtung: nach oben. Angetrieben durch extrem niedrige Zinsen und einen Boom bei Mobil- und Computertechnologien schossen die Bewertungen für Unternehmen im Bereich E-Commerce, Fintech und Dienstleistungen in die Höhe. Der Trend beschleunigte sich sogar nochmal während der Pandemie, als viele Investoren auf die „neue Normalität“ setzten mit Investitionen in Klarna, Gorillas oder WeWork.

Die enorme Menge an verfügbarem Kapital in Verbindung mit einer begrenzten Anzahl guter Investitionsziele führte bei Venture Capital (VC)- und Private Equity (PE)-Firmen zu einem FOMO-Effekt (fear-of-missing-out). Infolgedessen wurden die Risikohürden bei der Due-Diligence-Prüfung gesenkt, und die Bewertungen und Preise, die selbst für Unternehmen mit fragwürdigen Geschäftsmodellen gezahlt wurden, erreichten schwindelerregende Höhen. Ein positiver Nebeneffekt dieser Situation war, dass auch „Moonshot“-Startups und Spitzentechnologieunternehmen Finanzmittel für ihre Ideen erhalten konnten, was Innovationen in Bereichen wie KI oder Deep Tech vorantrieb.

Ein halbes Jahr später, im August 2022, hat sich die Stimmung für Fusionen und Übernahmen gewendet. Eine drohende Rezession, ein Krieg in Europa und eine Energiekrise, wie es sie seit über 40 Jahren nicht mehr gegeben hat, haben die Parameter verändert. Es ist immer noch viel Geld auf dem Markt, aber steigende Zinsen erschweren die Finanzierung von fremdfinanzierten Geschäften erheblich und Banken verlangen strengere Auflagen und mehr Sicherheiten. Darüber hinaus sind Exits durch niedrige Aktienmärkte und Abwärtsrunden bei der Übergabe von Unternehmen an neue Investoren (Secondaries) praktisch blockiert.

Aber die Verkaufsseite klammert sich immer noch an die Träume und ehrgeizigen Bewertungen von 2021, während die Käuferseite sehr vorsichtig ist, wie und wo sie ihr Geld sinnvoll anlegt. Eine ungünstige Kombination, die zu einer Bereinigung des Marktes für Risikokapital (VC) und privates Beteiligungskapital (PE) sowie des Startup-Sektors führen wird, oder wie Vishria von Benchmark die Hoffnung in einem FT-Interview zusammenfasst: „Alle Angeber und Spekulanten werden ausradiert. wir werden nur noch die Überzeugten und die Macher haben“.

Auswirkungen auf die Digital Signage Branche

Einen ähnlichen, wenn auch nicht so extremen Trend sehen wir auch im Digital Signage Markt. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2021 stiegen die Bewertungen für Digital Signage-Integratoren auf das 10-14-fache des EBITDA-Multiplikators, während sie vor ein paar Jahren noch bei 5-8x lagen. Und Technologie- oder Softwareunternehmen begannen, weit mehr als das 20fache oder zweistellige Umsatzmultiplikatoren zu verlangen. Das waren zweifellos sehr hohe Bewertungen, aber nicht so extrem wie z. B. eCommerce, Fintech oder von Lieferservices auf der letzten Meile.

Im Sommer 2022 haben sich die Bewertungen von Digital Signage Unternehmen an die neuen wirtschaftlichen Realitäten angepasst. Die gute Nachricht ist, dass sich die fundamentalen Grundlagen der Digital Signage-Branche nicht geändert haben und weiterhin Unternehmensübernahmen erfolgreich abgeschlossen werden.

Vier Gründe warum die Digital Signage Branche für Investoren interessant bleibt:

Zunächst einmal gibt es weiterhin einen grundlegenden Wachstumstrend in der Digital Signage-Branche mit jährlichen Wachstumsraten von 10-14 %. Auch gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Trend der zunehmenden Digitalisierung von physischen Räumen wie Einzelhandelsgeschäften, Büros, Schulen oder Veranstaltungsorten in absehbarer Zeit abebben wird. Allerdings wird es im derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld einige (erhebliche) Unebenheiten auf dem Weg geben, aber der grundlegende Wachstumstrend ist solide.

Zweitens handelt es sich bei den meisten Akteuren der Branche um etablierte, 10 bis 20 Jahre alte Unternehmen, die rentabel sind und sich nicht auf Hyperwachstumsmodelle mit der vagen Hoffnung auf Gewinne irgendwann in der Zukunft verlassen. Das mag ein wenig langweilig erscheinen, aber in Zeiten wie diesen bevorzugen die Anleger etwas mehr Substanz und weniger Wachstumsphantasie

Drittens haben viele der ursprünglichen Gründer und Unternehmer einen Punkt erreicht, an dem sie beginnen, über die Nachfolge und weitere Wachstumsmöglichkeiten für ihre Unternehmen nachzudenken. Die vergangenen Jahre wurde genutzt um die Finanzen und Unternehmensstrukturen für einen Übergabe an neue Eigentümer vorzubereiten.

Und schließlich ist die Branche immer noch sehr zersplittert, was den Investoren ein klares Buy-and-Build-Konzept bietet.

All diese Faktoren haben in den letzten Jahren eine beträchtliche Menge an privatem Beteiligungskapital und Risikokapital in die Digital Signage-Branche gelockt. So sind alle großen europäischen Digital Signage-Integratoren wie Trison, M-Cube, ZetaDisplay oder Mood Media in Besitz von Investoren.

Grundsätzlich sehen wir keinen Grund, warum sich die Investitionen in Digital Signage Unternehmen deutlich verlangsamen oder gar stoppen sollten. Allerdings könnten Abschlüsse schwieriger werden, wenn Verkäufer weiterhin auf hohen Bewertungen bestehen und Investoren bei Bewertungen und Risiken besonders vorsichtig werden. Letztendlich suchen Investoren nach „den Überzeugten und den Machern“, und davon gibt es in der Branche einige.