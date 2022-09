McDonalds rüstet in Skandinavien kontinuierlich alle Drive-Thru’s von analoge auf digitale Menu Boards um (invidis-Bericht). Jetzt folgt Dänemark, das im kommenden Jahr seine 82 Restaurants auf digitale Drive-Thrus umstellen wird. Insgesamt betreibt McDonalds 97 Restaurant in Dänemark. Der Visual-Art-Umrüstungsauftrag auf Digital Signage hat einen Wert von umgerechnet 4 Mio. Euro oder knapp 50.000 Euro pro Restaurant.

Visual Art setzt bei der erstmals in Schweden eingesetzten McDonalds-Lösung auf Samsung SoC, hauseigene CMS Signage-Player sowie die Restaurant Performance Platform (Liveboard Business App).

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Zusammenarbeit mit McDonalds in den nordischen Ländern. Dass man uns weiterhin das Vertrauen schenkt, die digitalen Drive-Thrus zu liefern, ist ein fantastischer Beweis für die Partnerschaft. Es macht Spaß, mit den digitalen Drive-Through-Lösungen zu arbeiten, da sie die technologischen Möglichkeiten, die den Bestellvorgang für die Gäste vereinfachen, wirklich voll ausschöpfen. Die Anzeige verschiedener Optionen je nach Tageszeit, Wetter oder ähnlichem kann nicht nur den Umsatz steigern, sondern auch die Auswahl für die Gäste erleichtern, was den Bestellvorgang beschleunigt,“ sagt Rasmus Langbjerg, Country Manager bei Visual Art Denmark.

„Digitale Displays zur Anzeige von Menüs, Inspirationen und Informationen sind für uns bei McDonalds selbstverständlich geworden, und es war nur eine Frage der Zeit, bis auch die dänischen Restaurants auf den neuesten Stand gebracht werden würden. Jetzt ist diese Zeit gekommen, und wir sehen keinen besseren Partner auf dem Markt, der uns dabei helfen kann, als Visual Art“, sagt Fannie Pramming, Communications Manager bei McDonalds Dänemark.

Visual Art und McDonalds Der schwedische Digital Signage-Integrator ist quer durch Europa in verschiedener Art als Digital Signage-Lieferant für McDonald’s tätig; Schweden: Restaurant Digital Menu Board und Drive Thru Norwegen: Restaurant Digital Menu Board und Drive Thru Dänemark: Restaurant Digital Menu Board und Drive Thru Finnland: Restaurants Digital Menu Board (bisher keine Drive Thru Digitalisierung) Deutschland: Digital Menu Board Content Spanien: Restaurant Digital Menu Board und Restaurant Management App (VAST)

Die Visual-Art-Plattform ermöglicht es auch zukünftig, verschiedenen Tools einzusetzen, wie zum Beispiel AI-Lösungen, die Inhalte und Angebote automatisch an die jeweilige Jahreszeit und das Wetter anpassen, was das Kundenerlebnis und den Kundennutzen weiter stärkt. McDonalds nutzt einige der AI-Funktionen bereits in anderen skandinavischen Märkten.