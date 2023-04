Größe und Skalierbarkeit zählt, insbesondere in Zeiten von Cloud-Services und Managed Service Betriebslösungen. Die Übernahme der K-Businesscom durch Cancom schafft auch im Digital Signage Markt einen neuen DACH-Marktführer. Mit geschätzten 60 Mio Euro Digital Signage Umsatz vereint sich der deutsche Digital Signage Marktführer Cancom mit Österreichs Marktführer K-Businesscom (ehem. Kapsch Businesscom). Cancom alleine erzielte 2022 Annual Recurring Revenue (Managed Services) von 225 Mio EUR.

Ein Trend in der ITK-Branche zur Größe, den wir seit Jahren weltweit im Digital Signage Markt beobachten. So übernahm vor genau zwei Jahren Swisscom den Schweizer Marktführer JLS Digital (invidis Bericht) oder Ricoh übernahm Datavision (invidis Bericht). Auch innerhalb der Digital Signage Branche entstehen grenzüberschreitende Champions wie Trison, ZetaDisplay, M-Cube & Co zeigen. Andere Digital Signage Integratoren expandieren europaweit organisch ohne Übernahmen wie Visual Art oder First Impression.

Skalierbarkeit und Expertise

Der Vorteil von großen Organisationen ist Lösungs- und Service-Skalierbarkeit, aber auch Einkaufsvorteile und Knowhow-Center. Zentrale Bidding-Departments ermöglichen Cancom & Co große und komplexe (Digital Signage) Ausschreibungen in kürzester Zeit zu bearbeiten. Was bei Konzeption und Kreativprojekten bisher noch kein Vorteil bringt, ist bei Rollout- und Betriebsausschreibungen ein riesiger Vorteil.

Kleinere Anbieter im Digital Signage Markt werden zunehmend von den großen, internationalen IT- und Digital Signage Gruppen aus dem Markt gedrängt. Es bleibt der Weg der Spezialisierung auf weniger skalierbare Bereiche in der Digital Signage Wertschöpfungskette (Konzepte und Content), persönliche Betreuung und Flexibilität und die (berechtigte) Hoffnung, das die Großen den Fokus verändern.

Auf der Suche nach der Plattform

Für Lieferanten – insbesondere CMS-Anbieter – sind große selbstbewusste Partner nicht einfach. Prozesse werden komplizierter, Anforderungen insbesondere an IT-Security und Servicelevel steigen und das Lösungsangebot wird auf wenige Lösungen konsolidiert. Auf der anderen Seite profitieren die verbleibenden Lieferanten von dem Wachstumspotential der großen Partnern. Die kombinierte Cancom / K-Businesscom setzt auf Grassfish, Easescreen, MDT, Navori und kleinere Anbieter. Ein Fokus auf 1-2 CMS Plattformen ist sehr wahrscheinlich.

Nach einer 9 monatigen Ruhephase wegen Turbulenzen im Techmarkt und Bewertungsprobleme nach der Pandemie kommt nun der M&A Markt auch wieder in Gang. Der Cancom/K-Businesscom Zusammenschluss wird nicht die letzte Transaktion im Markt sein.