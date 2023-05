Das weltweit höchste Wirtschaftswachstum erwartet die Weltbank in den kommenden Jahren in der ASEAN-Region. Aber auch in Ostasien entwickelt sich die Wirtschaft schneller als in Europa und Nordamerika. Viel Potenzial auch für professionelle und skalierbare Digital Signage-Lösungen, die bis heute meistens noch ein Nischendasein fristen.

In den letzten zehn Monaten waren wir bereits in Bangkok, Singapore, Seoul und Vietnam (1/2) unterwegs, nun folgen in den kommenden Tagen Tokyo und Taipeh. Ab Mitte kommender Woche trifft sich die ProAV- und Digital Signage-Industrie Asiens zur Infocomm Asia in Bangkok. invidis hat die wichtigsten Integratoren Asiens, Experten und Lieferanten zur ersten DSS Asia Conference eingeladen.

