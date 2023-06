Der Wonnemonat Mai brachte in diesem Jahr invidis-Lesern eine Fülle unterschiedlicher Meldungen: von neuen Produkten über spannende Kampagnen bis hin zu exklusiven Einblicken durch unsere invidis-Experten.

1. Das neue Spatial Reality Display

Unsere Nummer Eins im Monat Mai ist genau so ein exklusiver Einblick. Bei einer Asienreise konnte invidis-Inhaber Florian Rotberg einen geschulten Blick auf das neue Spatial Reality Display von Sony mit 3D-Effekt erhaschen – inklusive geduldigen Warten, bis er an die Reihe kam. Die Geduld haben die invidis-Leser belohnt und den Artikel in diesem Monat am meisten gelesen.

2. Sechzig Millionen ESL

Die Digitalisierung des Retails schreitet voran. Dazu gehört auch die Ausstattung mit ESLs. Auch in den USA – hier vereinbarten SES-Imagotag und Walmart einen Rollout mit insgesamt 60 Millionen elektronischen Preisschildern.

3. Philips sponsert Barca

Prominente Unterstützung durch Digital Signage-Unternehmen: Der FC Barcelona gab eine Kooperation mit der PPDS-Mutter TP Vision bekannt. Als Teil des Deals werden PPDS-Screens im neuen Stadion des spanischen Superstarclubs installiert.

4. Außenwerbung geht voran

Der Höhenflug geht weiter: Nachdem Außenwerbung bereits im Jahr 2022 gut abgeschnitten hatte, ging es im ersten Quartal 2023 gleich weiter: Die Nielsen Bruttowerbedaten wiesen OoH als einziges relevantes Medium aus, das im krisengeschüttelten Umfeld ein positives Ergebnis einfahren konnte.

5. Interview mit Udo Bloms

Managed Services, Lieferzeiten und die Notwendigkeit der Spezialisierung: Unser Gespräch mit Ledcon-Geschäftsführer Udo Bloms zeigte nicht nur die aktuellen Entwicklungen beim LED-Spezialisten – sondern riss auch viele Allgemeintrends an, die die Branche jetzt und in naher Zukunft beschäftigen werden.

6. JC Decaux kauft Clear-Channel-Märkte

Clear Channel zählt neben JC Decaux und Outfront zu den größten Out-of-Home-Anbietern weltweit. Daher werden die schon lange gehegten Pläne, das Europa-Geschäft zu verkaufen, genau beobachtet. Mittlerweile hat Clear Channel bereits das Italien- und das Spanien-Geschäft an JC Decaux veräußert.

7. Ein überraschender Geschäftsausblick

Wie geht es weiter mit Digital Signage in einem zusehends unsicheren Wirtschaftsumfeld? invidis hat sich in der Branche umgehört und die Ergebnisse in einem Artikel zusammengefasst. Das Fazit: Trotz einem enttäuschenden Jahresanfang ist der Ausblick auf die kommenden sechs Monate deutlich besser.

8. Gratis-TV – bei Zusatz-Screen

Digitale Außenwerbung boomt. Doch es gibt auch andere Geschäftsmodelle, die Werbung und Screens enthalten. Das beweist das Unternehmen Telly, das Fernseher verschenkt, wenn ein zusätzliches Smart-Display mit eventueller Werbung angebracht wird. Wir haben uns das Modell etwas genauer angesehen.

9. Maybelline-Kampagne mit 3D-Effekt

Ganz auf Generation Z getrimmt: Die Forced-Perspective-Kampagne der Beauty-Marke Maybelline wurde an jede DooH-Anlage so angepasst, dass der Betrachtungswinkel einen räumlichen Effekt auslöste.

10. DooH mit Mugler und H&M

Die Kooperation zwischen dem Retailer H&M und der exklusiven Modemarke Mugler wurde sehnlichst erwartet. Kein Wunder, dass die begehrte Collection auch mit einer exklusiven DooH-Kampagne promotet wurde. Besonders schöne Fotos erreichten uns von der UK-Kampagne.