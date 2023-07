Was ist der New Spirit of Retail? Diese Frage gab den Startschuss für die Zusammenarbeit von invidis und den Berliner Retail-Architekten Dan Pearlman. Heraus kamen 10 Thesen in Form eines Whitepapers, die diese Kernfrage beantworten.

In einer neuen Folge von invidisXworld fasst Tilman Dachselt, Experience Brand Strategist bei Dan Pearlman, die neuen Erwartungen an den Retail zusammen: die Orchestrierung einzelner Experience-Touchpoints, die perfekte Kombination von Offline- und Online-Welt und die Einbindung von Mitarbeitern und Communities. Anhand von Mister Spex zeigt er, wie ein physischer Store das Online-Erlebnis widerspiegeln kann.

Zum Download des Whitepapers geht es hier: englische Version und deutsche Version.