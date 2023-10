Die wichtigste Entwicklung im DACH-Markt war dieses Jahr die Übernahme von K-Businesscom (ehemals Kapsch Businesscom) durch Cancom: Deutschlands größter Digital Signage-Experte integriert die Nummer eins in Österreich. Nachdem JLS Digital von Swisscom 2021 übernommen wurde, stehen nun in allen drei DACH-Märkten milliardenschwere IT- und Telekommunikationskonzerne an der Spitze.

1,8 Milliarden Umsatz – neuer DACH-Riese

Die vergrößerte Cancom-Gruppe kommt damit auf einen Gesamtumsatz von 1,8 Milliarden Euro, wobei der Umsatz mit Digital Signage 60 bis 70 Millionen Euro ausmachen wird. In Zukunft könnte Zusammenschluss der beiden Marktführer könnte auch auf Anbieterseite eine Störung im Markt auslösen. Insbesondere Software-Anbieter werden veränderten Machtverhältnisse spüren, da sich das fusionierte Unternehmen in Zukunft auf einen oder zwei Anbieter festlegen wird.

Die Top Digital Signage-Player EMEA Das erweiterte Ranking für die gesamte EMEA-Region finden Sie im aktuellen invidis Jahrbuch. Im Kapitel Market Compass ab Seite 90 gehen wir zudem auf die einzelnen EMEA-Märkte sowie Nordamerika ein. Laden Sie sich das Jahrbuch 2023 in unserer Downloadsektion herunter.

Digital Signage-Integrator Nummer 2: Education-Spezialist Heinekingmedia

Der DACH-Markt ist jedoch groß genug für Dutzende relevanter reiner Digital Signage-Experten. Der zweitgrößte Digital Signage-Integrator ist Heinekingmedia. Das Hannoveraner Unternehmen ist mit 60 Prozent Marktanteil unangefochtener Marktführer im Bildungsbereich. Mehr als 33.000 digitale Infotafeln laufen auf der Heinekingmedia-Plattform. Der GDPR-konforme Messaging-Service des Anbieter hat 1,6 Millionen aktive Nutzer.

Im März 2023 erwarb Heinekingmedia das ehemalige Schwesterunternehmen Dooh.eu mit bundesweit 3.000 DooH-Standorten, neben weiteren Akquisitionen von Bildungsspezialisten in Österreich, der Schweiz und Italien.

Vertikal-Champion für Digital Signage: Radio P.O.S

Die Nummer drei im DACH-Markt ist Radio P.O.S., eine notorisch verschwiegene Unternehmensgruppe mit Sitz in Kiel. Radio P.O.S. ist ein bedeutender Digital Signage-Instore-Radio-Anbieter für Supermärkte und einer der beiden führenden Digital Signage-Experten für Convenience Stores in der DACH-Region.

Darüber hinaus verkauft der Integrator erfolgreich DooH- und Instore-Radiowerbung und bietet Service und Wartung vor Ort. Das Geschäft basiert auf einer ungewöhnlich hohen vertikalen Integration von der Beschaffung über die Content-Produktion bis hin zum Service und Medienverkauf.

DACH ist das Paradies für mittelgroße Digital Signage-Spezialisten

Seit den Anfängen von Digital Signage unterscheidet sich Deutschland in einem Punkt von den meisten anderen europäischen Märkten: Viele mittelgroße Integratoren, die geografisch verteilt sind, existieren nebeneinander. Die Liste der etablierten Digital Signage-Generalisten und -Spezialisten ist lang. Die meisten haben gute Verbindungen zu nationalen Kunden.

Der Bedarf der Kunden in Europas wirtschaftlichem Kraftzentrum, sowohl in ihren Heimatmarkt als auch in ihren internationalen Niederlassungen, bietet mehr Potenzial, als die meisten Integratoren bedienen können. Ganz ungewöhnlich für eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Deutschland.

Wenig Bewegung am M&A-Markt – Zetadisplay bleibt Ausnahme

Bis heute fehlt es dem Markt an größeren M&A-Deals: Europas größte Integratorengruppen ziehen es vor, eigene DACH-Niederlassungen zu eröffnen anstatt lokale Player zu kaufen. Trison betreibt ein Logistikzentrum in Stuttgart, während Visual Art – einschließlich seines Kreativstudios –, Mood Media und M-Cube ihre eigenen Organisationen in Deutschland aufgebaut haben. Neu in Deutschland ist der niederländische Full-Service-Integrator First Impression. Die einzige Ausnahme dieser Regel ist der schwedische Integrator Zetadisplay, der 2021 Nordland übernahm und dieses Jahr das österreichische Unternehmen Peakmedia.

Große IT-Integratoren: zunehmende Konkurrenz für Digital Signage-Experten

Wie in den meisten anderen europäischen Märkten entdecken die IT-Integratoren Digital Signage für sich. Die neuen Marktteilnehmer sind in der Regel CMS-unabhängig, was neue Möglichkeiten für ISVs eröffnet. Andererseits sind IT-Integratoren oft viel größer und bei Ausschreibungen effizienter, verfügen über eigene Angebotsabteilungen und sind Experten für die Fernverwaltung von Hardware.

Ihre bestehenden Geschäftsbeziehungen ermöglichen es ihnen, sich an Digital Signage-Ausschreibungen zu beteiligen, da sie bereits als vertrauenswürdiger Partner gelten. Der DACH-Markt wird wettbewerbsfähiger werden – entweder durch den Eintritt internationaler Akteure in den Markt oder dadurch, dass IT-Integratoren ein größeres Stück vom Digital Signage-Kuchen abbekommen.