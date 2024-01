Auf der ISE 2024, die vom 30. Januar bis zum 2. Februar stattfindet, wird Mitveranstalter Avixa in vielen Facetten Präsenz zeigen. Dazu gehört neben dem Standauftritt und zahlreichen weiteren Features das umfangreiche Konferenzprogramm, das gemeinschaftlich von Avixa und Cedia organisiert wird.

Das Programm umfasst die Smart Building Conference, den Control Rooms Summit, die Smart Home Technology Conference, den Content Production & Distribution Summit, den Digital Signage Summit ISE, den Smart Workplace Summit, den Live Events Summit und den Education Technology Summit. Alle Konferenzen außer der Smart Home Technology Conference vergeben CTS-RUs. Erfahren Sie hier mehr zu den Konferenzen.

Darüber hinaus werden Avixa und Cedia einen dreistündigen Sustainability Workshop veranstalten.

„Zur 20. Ausgabe der ISE gibt es so viele spannende Veranstaltungen, Redner und innovative Lösungen für die Tausenden von AV-Fachleuten, die für diese magische Woche nach Barcelona strömen werden“, sagt David Labuskes, CEO von Avixa. „Avixa ist stolz darauf, Teil des Organisationsteams der ISE zu sein und mitzuerleben, wie sich die Branche in vor unseren Augen ständig weiterentwickelt – Fachleute sehen und bewerten Lösungen, lernen von Experten und knüpfen eine Woche lang professionelle Kontakte.“

Tech Talks

Bestandteil des Content-Angebots sind auch die Tech Talks, die auf Englisch und Spanisch präsentiert werden, befassen sich mit technologischen Innovationen und geschäftlichen Entwicklungen in der AV-Branche. Während dieser kostenlosen Veranstaltungen werden die Teilnehmer von den Entwicklern von The Sphere, Moment Factory, dem U22 Film Festival, Llum 24 Barcelona und anderen hören. Die Tech Talks finden von Dienstag bis Donnerstag auf der Hauptbühne der ISE in Halle 4 statt.

„Das Avixa-Team freut sich unglaublich auf das diesjährige Fort- und Weiterbildungsprogramm auf der ISE. Wir haben eine Reihe von dynamischen Vordenkern aus verschiedenen Ecken der Branche und der Welt zusammengestellt, die sich mit wichtigen Pro-AV-Lösungen befassen und neue Wege für Branchenprofis aufzeigen werden“, sagte Pam Taggart, Vice President of Content Creation bei Avixa. „Egal, ob Sie einen ganzen Tag für die Konferenz einplanen können oder nur 40 Minuten Zeit haben, um an einem Tech Talk teilzunehmen, es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Programm zu nutzen.“

Avixa Xchange Live

Auch die Sessions von Avixa Xchange Live kehren auf die ISE zurück. Vier Tage lang geht auf dem Stand 4G300 um die Themen disruptive Technologien, ökologische und soziale Entwicklungen in der AV-Branche, berufliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Xchange Live wird auch tägliche Events veranstalten, bei denen Sie sich mit Gleichgesinnten austauschen und neue Kontakte knüpfen können.

Am Mittwoch, den 31. Januar, wird in der Session „Is AI biased?“ erörtert, wie KI eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung unseres Lebens spielt, von Entscheidungsalgorithmen bis hin zu personalisierten Empfehlungen. Mit der zunehmenden Integration von KI-Systemen in unsere Gesellschaft sind jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Voreingenommenheit dieser Systeme in den Vordergrund gerückt. Diese Session wird sich mit diesem komplexen Thema befassen.

Ebenfalls am Mittwoch wird die Sitzung “ How can we make pro AV more sustainable?“ die Vorteile von Lebenszyklusanalysen, verantwortungsvoller Beschaffung und Upcycling beleuchten. Die Podiumsteilnehmer werden ihre Ansichten darüber teilen, wie die „grüne Nutzung“ von AV- und IT-Geräten organisiert, verwaltet und überwacht werden kann.

Am Donnerstag, den 1. Februar, geht es in der Sitzung „How Ed-Tech Can Enhance Social and Emotional Learning in the Classroom“ darum, dass Erfolg in der Bildung nicht nur von der Förderung kognitiver Fähigkeiten abhängt, sondern auch von emotionalem Wohlbefinden und Charakterstärke. Eigenschaften wie Neugier, Mitgefühl und Mut sind entscheidend für die Entwicklung eines vielseitigen Menschen. Die Teilnehmer werden erörtern, wie die Entwicklung sozial-emotionalen Lernens (SEL) mit Hilfe digitaler Tools die gesunde Integration der Lernenden in die Gesellschaft unterstützen kann.

Auch am Donnerstag werden in der Session „Manufacturers‘ training: Education for the AV industry” Magali Deschamps (Nexo), Florian Eder (AV Stumpfl) und Carlos Verez Sola (Samsung) über Inhalte, Hintergründe, Motivitation und Ziele von Herstellerschulungen diskutieren.

Networking mit Xchange Live

Im Laufe der Woche wird Avixa auf der Xchange Live mehrere Networking-Events veranstalten, bei denen der Avixa Women’s Council, AV-Vermarkter, Manager für Bildungstechnologie und weitere Gruppen zusammenkommen.

Alle Besucher sind auch herzlich eingeladen, die Avixa Memberlounge auf dem Stand 4G150 zu besuchen, um das Membership Team treffen und mehr darüber zu erfahren, welche Vorteile eine Avixa-Mitgliedschaft bietet.

Avixa TV

Zum ersten Mal auf der ISE wird Avixa TV von Montag bis Donnerstag live vom Messegelände streamen (Stand 4G300). Die Moderatoren Samantha Powell und Ben Barnard von Avixa werden von Vordenkern der Branche begleitet, darunter Sofia Crespo, die über ihr Projection-Mapping-Projekt im Casa Batlló und auf der ISE sprechen wird, und Jereon van der Most, der über KI und seine Kunstwerk sprechen wird, das am Haupteingang der Fira zu sehen sein wird. Avixa TV wird auch über das Bikefest berichten, wenn die Fahrer nach einer dreitägigen Reise mit dem Fahrrad von Valencia in Barcelona ankommen. Die Show wird auch Einblicke in AV-Trends und Technologien von Matrox, Shure, Lutron, Clear One und Userful bieten. Der Livestream kann unter Avixa.tv angesehen werden.

