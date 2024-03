Las Vegas Letzter Auftritt von U2 in The Sphere

Am Wochenende spielte U2 das letzte Mal seine „Achtung Baby“-Show in der Sphere in Las Vegas. Mit der Show wurde die futuristische Event-Location im Herbst vergangenen Jahres eröffnet und erregte internationale Medienaufmerksamkeit. Auch ein invidis-Reporter war damals vor Ort und sendete spektakuläre Bilder in die Redaktion.

Auf Youtube teilte die Band einen Zusammenschnitt der Show und bedankte sich damit bei ihren Fans. Neben der Perfomance des Songs „Beautiful Day“ waren Innen- und Außenaufnahmen des riesigen, kugelförmigen LED-Contents zu sehen, die während der Show abgespielt wurden.

Besucher sind im Inneren von 775 Tonnen Stahl und dem riesigen 16K-LED-Screen umgeben, der direkt hinter den Sitzen beginnt und sich von einer Seite zur anderen erstreckt. Der LED-Hersteller Saco, der auch für die Außenwand verantwortlich ist, hat hierfür maßgeschneiderte LED-Kacheln eigens hergestellt.

Insgesamt trat U2 40mal in der Sphere auf – unter anderem unterstützt durch Technologie von Matrox Video.

Nun wird es spannend zu sehen sein, welche weiteren Spitzen-Musiker The Sphere für einen Residency-Auftritt verpflichten kann. Nach dem unglaublich guten U2-Feedback von Fans und Band gleichermaßen sollte es einige Optionen geben.

Weitere Events in The Sphere geplant

Andere Shows laufen weiter, wie zum Beispiel The Sphere Experience mit dem Film Postcard from Earth von Darren Aronofsky sowie Auftritte der Bands Phish und Dead Forever. Zudem sind weitere einmalige Events geplant, wie das Kampfsport-Spektakel UFC 306 am 14. September 2024. UFC-CEO Dana White versprach bereits, alle technischen Möglichkeiten der Sphere voll auszunutzen.

