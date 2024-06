Infocomm Asia in Bangkok Digital Signage-Track mit invidis

Vergangenes Jahr hielt invidis erstmals einen Digital Signage-Konferenztrack auf der Infocomm Asia in Bangkok ab. In knapp drei Wochen kehrt die Konferenz zurück, dieses Mal unter dem Motto „Digital Signage: Revolutionizing the Retail Experience“.

Florian Rotberg von invidis wird die Teilnehmer in seiner Keynote zunächst auf eine Reise durch Flagshipstores und Shoppingmalls auf der ganzen Welt mitnehmen. Dabei wird er sich der Kernfrage widmen, wie die Retailer es hier schaffen, ihre Kunden zu binden – natürlich mit Fokus auf Digital Signage.

Anschließend wird Ivan Lau, Co-Founder und CEO des Pantheon Labs, zum Thema „Digital Humans and Generative AI in Retail Digital Signage“ präsentieren. Er zeigt auf, wie diese neuen Technologien die Kundeninteraktion, die Personalisierung und das gesamte Einkaufserlebnis im Geschäft verändern. Ivan Lau wird auf Beispiele aus der Praxis eingehen, wo virtueller Einkaufsassistenten, personalisierte Produkt-Empfehlungssysteme und interaktive Markenbotschafter bereits mit Generative AI angetrieben werden.

Panel zur Zukunft von Digital Signage im Retail-Bereich

Abschließend wird Florian Rotberg eine Panel-Diskussion moderieren, die folgende Themen behandelt:

aufkommende Trends in Technologie und Implementierung von Retail Digital Signage

disruptive Technologien, die die Retail-Landschaft neu gestalten

die sich wandelnde Rolle von Digital Signage bei der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Umsatzsteigerung

Herausforderungen und Chancen, denen Retailer im digitalen Zeitalter gegenüberstehen

umsetzbarer Strategien, um in diesem dynamischen Bereich an der Spitze zu bleiben

Sprechen werden in diesem Panel:

Sebastian Svensson, CEO bei Giant Pumpkin, Thailand

Christina Tse, Co-Founder & Advisor bei Pantheon Lab, Hong Kong

Haryanto Pratantara, Business & Operation Director bei Indonesia Retail & Tenant Association (HIPPINDO), Indonesien

Hubert van Doorne, Business Development Director bei Nexmosphere, Niederlande

Mehr zum Programm, zu den Speakern und zu weiteren Konferenzen gibt es auf der Website der Infocomm Asia. Der Digital Signage-Track findet am 17. Juli ab 11:30 Uhr statt.

Insgesamt geht die Infocomm Asia vom 17. bis 19. Juli. Die Landing Page zur Registrierung ist bereits aktiv.